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الرئيسية | حوادث | تسجيل 19 قتيلا في حوادث سير بالمناطق الحضرية

تسجيل 19 قتيلا في حوادث سير بالمناطق الحضرية

تسجيل 19 قتيلا في حوادث سير بالمناطق الحضرية
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 09:45

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 1836 آخرون، إصابة 61 منهم بليغة، في 1352 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 يوليوز إلى 22 يوليوز 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، ، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 34 ألف و446 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و660 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 23 ألف و786 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و370 ألفا و930 درهما، فيما بلغ عددالعربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4885 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5651 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 124 مركبة.

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