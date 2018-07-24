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كُتّاب وآراء
فيديو على "فيسبوك" يستنفر جهود الأمنيين في فاس
أفادت ولاية أمن فاس، اليوم الثلاثاء، بأن البحث الذي باشرته على خلفية شريط فيديو تم تداوله على "فيسبوك" بداية الأسبوع الجاري، والذي يظهر فيه شخص يحمل إصابة جسدية وهو يحاصر شخصا آخر ويتهمه بالمشاركة في تعريضه لمحاولة اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، أوضح أن الأمر يتعلق بحادث إجرامي تم تسجيله في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 22 يوليوز الجاري.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن الحادث يتمثل في تعرض شقيقين لمحاولة سرقة بالعنف من قبل ثلاثة أشخاص، قبل أن يتمكنا من ضبط أحد المعتدين ويشعران مصالح الأمن على الرقم الهاتفي المجاني، التي انتقلت على الفور إلى عين المكان من أجل مباشرة إجراءات البحث وإخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية.
وقد تم تقديم المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، تضيف ولاية أمن فاس، أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث، مشيرة إلى أن هذا الشريط، الذي تبلغ مدته 42 ثانية، تم توثيقه وتصويره خلال الحيز الزمني الفاصل بين إشعار مصالح الأمن ووقت وصولها إلى مكان التدخل.