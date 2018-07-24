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الرئيسية | حوادث | أحكام قضائية تدين متابعين بالارتشاء واستغلال النفوذ

أحكام قضائية تدين متابعين بالارتشاء واستغلال النفوذ

أحكام قضائية تدين متابعين بالارتشاء واستغلال النفوذ
هسبريس ـ و.م.ع
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:05

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال في محكمة الاستئناف بالرباط أحكاما تراوحت بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وخمس سنوات سجنا نافذا في حق 106 متهمين، من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية توبعوا من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ.

وقضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وغرامة قدرها 5 الاف درهم لكل واحد منهم، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، وسنتين ونصف في حق أربعة متهمين، وغرامة قدرها 5 الاف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وغرامة قدرها 5 الاف لكل واحد منهما. وتوبع هؤلاء، في حالة اعتقال بالسجن المحلي العرجات، من أجل تهم "التزوير في محرر رسمي والارتشاء واستغلال النفوذ".

وقضت المحكمة في حق باقي المتهمين، الذين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت، بأحكام تراوحت بين سنتين وستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 5 الاف لكل واحد منهم.

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت، يوم 27 أكتوبر 2015، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد، في 4 أبريل 2013، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة. وأضاف البلاغ أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - L.M الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:21
البلاد التي تجد أجهزتها الأمنية ،السياسية الإقتصادية والإجتماعية تشتغل بشواهد مزورة محكوم عليها بالزوال ، كم حقرتم هذا البلد وجعلتم شعبه بائس ورتبه متدنية .. يمهل ولا يهمل وإن غذا لناظره قريب..
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2 - السلاوي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:23
معجزة اللي باقي ما ضربنا تسونامي ... فضيحة مور فضيحة
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3
3 - Nabilou الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:25
إذا قضي على الرشوة في القضاء، فالرشوة بنفسها سوف تقضي على نفسها بنفسها.
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10
4 - ضريف الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:28
لا تحاكموهمشي راهم فقراء وترابو فالفقر وقلة شي حرام عليكم تصيفطوهم للحبس راها قلة الشي كترشي اشنو دنبهم يلا خداو لفلوس ياك كتقولو وسخ دنيا اوا خليوهم ياخدو وسخ الدنيا راه حرام عليكم تصيفطوهم للحبس راه اللحم يلا خناز يهزوه ماليه سامحوهم المسامح كريم هههاي
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3
5 - ولد الشعب رش الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:30
تمنيت لو كانت العدالة في بلادي *اكن* تسفاه تبقى القوانين حبرا مكتوب فقط.... على كل حال يقول المتل الشعبي المغربي "لي دار دنب يستاهل لعقوبة"
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3
6 - الياس هولندا الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:31
متى نرى هده الأحكام للوزراء و دوي النفود الانهاءي
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7
7 - مغربي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:33
الحبس في حق الصغار والموقوف للكبار فقط
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8
8 - كونيتو الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:35
تابعين موضف ديال اقهيوة 20درهم او مخليين الضربات لكبار انتوع مارشيات شركات المناولة وسو طريطونس. اللي الرشوة اديالها بالملايين اوكاتعطى للمحضوضين غير في حفلات واوطيلات 5نجوم
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5
9 - tarik.uk الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 22:17
اذا كان القضاء مستقلا و لكن مرتشيا فمن سيعاقب القضاء؟ اظن انه على القضاة الادلاء بممتلكاتهم قبل مزاولة المهنة و يخضعوا للحساب المالي كل سنتين الى خمس سنوات لانني اظن ان القضاة المغاربة من اكبر المرتشين.
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