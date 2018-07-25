توقيف ستيني لإضرام النار في غابة نواحي مقريصات

هسبريس من وزان

تمكن جهاز الدرك الملكي، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص ستيني يشتبه في تورطه في إضرام النار في الغابة؛ وذلك عقب اندلاع حريقين بغابة وادي انكوشت ودوار الجنان بجماعة مقريصات بإقليم وزان.

وفق مصادر هسبريس فإن المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، دائم التواجد بالغابة، وقد جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار القضاء وفق المنسوب إليه.