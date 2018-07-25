مروحية تتدخل لإنقاذ عامل بناء تعرض لحادثة شغل

هسبريس من الرباط

تدخلت مروحية طبية ،التابعة للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش بالمديرية الجهوية للصحة طنجة تطوان الحسيمة، لنقل شخص أربعيني من المستشفى الإقليمي لمدينة وزان إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي متخصص في طب المستعجلات والكوارث.

وكان الشخص المصاب، وفق ما أوردته مصادر هسبريس، قد ولج المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان في وقت سابق وهو يعاني من مضاعفات خطيرة نتيجة تعرضه لحادثة شغل خلال قيامه بعمله اليومي بأحد أوراش البناء، لا سيما معاناته من نزيف دماغي وصف بـ"الخطير".

ونظرا لخطورة حالته التي تعد من اختصاصات المستوى الثالث، أي الجامعي، فقد تم ربط الاتصال بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بطنجة التي نسقت مع نظيرتها بالرباط من أجل تأمين نقل طبي سريع وآمن.