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الرئيسية | حوادث | ثلاثيني يفقده أطرافه السفلى على السكة الحديدية

ثلاثيني يفقده أطرافه السفلى على السكة الحديدية

ثلاثيني يفقده أطرافه السفلى على السكة الحديدية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:20

فتحت مصالح الأمن تحقيقا أوليا، اليوم الأربعاء، في واقعة رمي شاب في عقده الثالث نفسه أمام قطار لحظة وصوله إلى مدينة مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشاب المعني بالأمر كان يجلس على جنبات قنطرة الحي الصناعي بسيدي غانم، وفجأة ألقى بنفسه أمام القطار؛ وهو ما خلف مشهدا مرعبا اهتزت له المنطقة المشار إليها.

وأضافت مصادر طبية لهسبريس أن هذه الحادثة أدت إلى بتر الأطراف السفلى لهذا الشاب، وإصابته بكسور وجروح خطيرة أدخلته في غيبوبة؛ ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم مستعجلات مستشفى ابن طفيل، حيث يشرف فريق طبي بغرفة العمليات على إجراء عملية استعجالية من أجل إنقاذ حياته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - meme الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:46
علئ الجماعة ان تبني حائط حتئ لا بستطيع الناس المرور او رمي انفسهم دائما يتوقف القطار بسبب رمي الناس انفسهم لا حولة و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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12
2 - Nizar الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:46
لاحول و لا قوة الا بالله مال لحال ابناء هدا الوطن هذه الايام !!!
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24
3 - Abdo الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:47
لو كان متوفرا لهذا الشاب ، عمل وشقة لما رمى بنفسه إلى التهلكة
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15
4 - كانبو الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:48
صافي بغا ينتحر خلي مو ينتحر اش عدكم فيه ينقص كحل الراس شوية راه بوزبال كثر فالمغرب خاص ينخفض تعداد سكان خاصة لمافيهم نفع غير دفع لا رحمة عليه
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-118
5 - منى الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:48
ما هذا الكم الهائل من اليأس يا وطني؟
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33
6 - gouda الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:50
اتمنى له الموت رحمة له من هده المعيشة الصعبة بلا ارجل حيت انك تعيش بكامل اطرافك الاربعة و كامل قواك العقلية و مع دالك لا تستطيع تحمل العيش في هده البلاد السعيدة اتمنى الصبر لدويه
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33
7 - rachid الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:58
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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26
8 - عصام الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:07
لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يشفيه...هادشي بزاف
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13
9 - DRISS الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:07
لاحول ولاقوة الا بالله عندما يفقد الانسان الامل .الله لي عالم بيه مسكين صرنا نسمع غير الصائب مؤخرا الله يدير شي تاويل
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18
10 - بو زوادة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم شاب في الثلاثين ييأس من الحياة وينتحر
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8
11 - لا حول ولا قوة إلا بالله الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:29
ولو بنو حائط سيتسلق الحائط ويرمي بفسه نسأل الله له التوبة الحمد لله مزال على قيد الحياة حتا يصلح مايمكن اصلاحهو
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8
12 - ص غ ادريس الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:30
دعونا نسال عن الدوافع .....سنجد احلام لم تتحقق....سنجد واقع مر تكسوه حفلات و مهرجانات على حساب بذور هذا الوطن....لا يسعنا الا ان نقول لاحول ولا قوة الا بالله، الله يشفيك يا مسكين.
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13 - متابعة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:52
من ايام قرات عن وزير تركي اوقف برنامجه وتوجه لمكان كان يريد شاب رمي نفسه منه وضع حد لحياته فما كان من الوزير سوى احتضانه ومصاحبته لفهم وضعيته وحل مشاكله , كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
اين نحن من هذه المقولة ؟ حين يغرق شبابنا في الديون والبطالة ولا يجدون لقمة عيشهم ويرون خيرات البلاد تتمتع بها الاقلية فقط ومن لها وساطة ؟ اين نحن من المسؤولية ؟ اين نحن من عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين ؟
اين نحن من ديننا ومن الرحمة التي وصانا بها ربنا ورسولنا؟
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .
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14 - سارة. امريكا الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 15:03
الدولة ألغت الدين من التعليم. وهو العنصر الأهم لبناء شخصية متوازنة واعية قوية. المشكل الحاصل حاليا هو الخواء الروحي لهولاء الشياب وهشاشة نفسياتهم. هذا الى جانب المشاكل المادية من انعدام العدل في توزيع الثروة وانعدام فرص الشغل وانعدام وجود هيءات مهتمة لإيجاد حلول لهذه المشاكل. كذالك ضعف الأواصر الاسرية وغياب التضامن يجعل الشاب في مهب الريح فيتركز تفكيره في الانتحار لوضع حد لمشاكله وحياته مرة واحدة. والدولة تتفرج على هؤلاء الشباب ولا تحرك ساكنا. انها كارثة وطنية يجب ان ينظر اليها بسرعة وبحلول جذرية لمشاكل الناس حنى ينقذ ما يمكن انقاذه فهل من مجيب
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15 - محمودي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 15:03
اللهم اهدي شبابنا الانتحار ليس حلا.
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