ثلاثيني يفقده أطرافه السفلى على السكة الحديدية

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت مصالح الأمن تحقيقا أوليا، اليوم الأربعاء، في واقعة رمي شاب في عقده الثالث نفسه أمام قطار لحظة وصوله إلى مدينة مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشاب المعني بالأمر كان يجلس على جنبات قنطرة الحي الصناعي بسيدي غانم، وفجأة ألقى بنفسه أمام القطار؛ وهو ما خلف مشهدا مرعبا اهتزت له المنطقة المشار إليها.

وأضافت مصادر طبية لهسبريس أن هذه الحادثة أدت إلى بتر الأطراف السفلى لهذا الشاب، وإصابته بكسور وجروح خطيرة أدخلته في غيبوبة؛ ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم مستعجلات مستشفى ابن طفيل، حيث يشرف فريق طبي بغرفة العمليات على إجراء عملية استعجالية من أجل إنقاذ حياته.