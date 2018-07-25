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الرئيسية | حوادث | التواصل مع "داعش" يقود إلى إيقاف شاب باشتوكة

التواصل مع "داعش" يقود إلى إيقاف شاب باشتوكة

التواصل مع "داعش" يقود إلى إيقاف شاب باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 15:30

داهمت مصالح الأمن الوطني باشتوكة آيت باها، اليوم الأربعاء، منزلا بمركز جماعة بلفاع بعد تلقي معطيات من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأوقفت بداخله شابا، يبلغ من العمر 23 سنة، يُشتبه في ارتباطه بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وجاء إيقاف الشاب المعني، الذي يتحدّر من ضواحي إقليم تزنيت، على إثر متابعة أمنية وترصّد ومراقبة لمراسلاته عبر الأنترنيت، كشفت وجود اتصالات مع أفراد من التنظيم الإرهابي، حيث حجزت بمنزله هواتف وحاسوب من أجل إخضاعها للخبرة التقنية.

وتأتي هذه العملية في إطار الإجراءات والحملات الاستباقية التي تنفّذها المديرية العامة للأمن الوطني عبر ربوع المملكة، بتنسيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل التصدي لكل ما من شأنه زعزعة استقرار البلاد عبر تبني الفكر المتطرف والانتماء إلى التنظيمات الإرهابية.

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