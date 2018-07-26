مغربية تفند تصريحات مواطنة فرنسية حول خيانة زوجية في مراكش

هسبريس - يوسف لخضر

قالت زوجة المغربي الذي أُدين من قبل قضاء مراكش بثلاثة أشهر حبسا نافذة، بعدما ضُبط مع فرنسية في منزل، إن الحكم لم ينصفها، خصوصاً أن زوجها كان في مرحلة العود وضُبط في حادثة خيانة زوجية قبل مدة قصيرة.

وأضافت الزوجة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التصريحات التي أدلت بها المواطنة الفرنسية لصحافة بلادها كلها غير صحيحة، وأكدت أن المعنية بالأمر كان على علاقة مع زوجها منذ مدة غير يسيرة، بعدما تواصلت معه عبر تطبيق سنابشات.

وأوضحت المغربية، وهي الحامل في أشهرها الأخيرة، أن الفرنسية كانت على علم بأن شريكها متزوج؛ لكن كانت تسعى إلى أن يتجه نحو الطلاق، بالرغم أن الزوجين مقبلان على جلسة صلح في شهر شتنبر المقبل.

وزادت قائلةً: "حين وقعت المداهمة في الوقت القانوني في السادسة صباحاً من قبل الشرطة في المنزل الذي كانا فيه، كانت المعنية بالأمر رفقة زوجي عاريين، وأمهلوهما وقتاً للباس قبل أن يتم اقتيادهما إلى الدائرة ثم إلى الضابطة القضائية".

وأكدت الزوجة المغربية أن المواطنة الفرنسية حظيت بمعاملة جيدة من "حصولها على شاحن لهاتفها وزارتها إحدى رفيقاتها في مقر الضابطة، كما أنها لم ترغب في ترجمان لكون الضابط الموجود في المقر كان يسألها بالفرنسية وتجيب بشكل عادي".

وحسب إفادات الزوجة المغربية، فإن الفرنسية اعترفت للضابطة القضائية بأنها على معرفة بالزوج منذ سنتين، مشيرةً إلى أن لجوءها إلى الصحافة الفرنسية قبل أيام كان بهدف التأثير على القضاء تزامناً مع أول جلسة كانت مقررة الاثنين.

وبناءً على هذا الأمر، قررت الزوجة المغربية استئناف الحكم الصادر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش والذي قضى بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة في حق الفرنسية، وبثلاثة أشهر حبسًا نافذة و500 درهم غرامة في حق مرافقها المغربي المتزوج.

وأضافت الزوجة المغربية في تصريحاتها قائلة: "الحُكم قضى بتعويض لي بـ10 آلاف درهم، وقررتُ الاستئناف لأن الحكم كان مخففاً، بالرغم من حالة التلبس التي ضُبط فيها المعنيان بالأمر، إضافة إلى الاعترافات التي أدليا بها، كما أن زوجي كان في حالة عود بعدما ضُبط في حالة خيانة قضى على إثرها أياماً في سجن عكاشة".

واعتبرت المعنية أنها "متضررة من هذا الحكم المخفف"، وزادت قائلةً: "أنا حامل وزوجي يخونني مع أجنبية تعرف أنه متزوج، والحكم لم ينصفني من طرف القضاء، وأتمنى من القضاء أن يتجاوز الأمر في مرحلة الاستئناف".