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الرئيسية | حوادث | مغربية تفند تصريحات مواطنة فرنسية حول خيانة زوجية في مراكش

مغربية تفند تصريحات مواطنة فرنسية حول خيانة زوجية في مراكش

مغربية تفند تصريحات مواطنة فرنسية حول خيانة زوجية في مراكش
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 26 يوليوز 2018 - 01:00

قالت زوجة المغربي الذي أُدين من قبل قضاء مراكش بثلاثة أشهر حبسا نافذة، بعدما ضُبط مع فرنسية في منزل، إن الحكم لم ينصفها، خصوصاً أن زوجها كان في مرحلة العود وضُبط في حادثة خيانة زوجية قبل مدة قصيرة.

وأضافت الزوجة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التصريحات التي أدلت بها المواطنة الفرنسية لصحافة بلادها كلها غير صحيحة، وأكدت أن المعنية بالأمر كان على علاقة مع زوجها منذ مدة غير يسيرة، بعدما تواصلت معه عبر تطبيق سنابشات.

وأوضحت المغربية، وهي الحامل في أشهرها الأخيرة، أن الفرنسية كانت على علم بأن شريكها متزوج؛ لكن كانت تسعى إلى أن يتجه نحو الطلاق، بالرغم أن الزوجين مقبلان على جلسة صلح في شهر شتنبر المقبل.

وزادت قائلةً: "حين وقعت المداهمة في الوقت القانوني في السادسة صباحاً من قبل الشرطة في المنزل الذي كانا فيه، كانت المعنية بالأمر رفقة زوجي عاريين، وأمهلوهما وقتاً للباس قبل أن يتم اقتيادهما إلى الدائرة ثم إلى الضابطة القضائية".

وأكدت الزوجة المغربية أن المواطنة الفرنسية حظيت بمعاملة جيدة من "حصولها على شاحن لهاتفها وزارتها إحدى رفيقاتها في مقر الضابطة، كما أنها لم ترغب في ترجمان لكون الضابط الموجود في المقر كان يسألها بالفرنسية وتجيب بشكل عادي".

وحسب إفادات الزوجة المغربية، فإن الفرنسية اعترفت للضابطة القضائية بأنها على معرفة بالزوج منذ سنتين، مشيرةً إلى أن لجوءها إلى الصحافة الفرنسية قبل أيام كان بهدف التأثير على القضاء تزامناً مع أول جلسة كانت مقررة الاثنين.

وبناءً على هذا الأمر، قررت الزوجة المغربية استئناف الحكم الصادر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش والذي قضى بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة في حق الفرنسية، وبثلاثة أشهر حبسًا نافذة و500 درهم غرامة في حق مرافقها المغربي المتزوج.

وأضافت الزوجة المغربية في تصريحاتها قائلة: "الحُكم قضى بتعويض لي بـ10 آلاف درهم، وقررتُ الاستئناف لأن الحكم كان مخففاً، بالرغم من حالة التلبس التي ضُبط فيها المعنيان بالأمر، إضافة إلى الاعترافات التي أدليا بها، كما أن زوجي كان في حالة عود بعدما ضُبط في حالة خيانة قضى على إثرها أياماً في سجن عكاشة".

واعتبرت المعنية أنها "متضررة من هذا الحكم المخفف"، وزادت قائلةً: "أنا حامل وزوجي يخونني مع أجنبية تعرف أنه متزوج، والحكم لم ينصفني من طرف القضاء، وأتمنى من القضاء أن يتجاوز الأمر في مرحلة الاستئناف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - صاغرو الخميس 26 يوليوز 2018 - 01:12
واش بغيتي يقتلوه.
اما سامحيه او اطلبي الطلاق راه من حقك.
لا تعتقدي ان الحكم عليه سيعالج المشكلة.
والضحية هي المواطنة الفرنسية.
واش عمركوم سمعتو مواطنة او مواطن مغربي يعتقل في فرنسا بسبب الخيانة الزوجية.
هاد القضية خدات كثر من الحجم ديالها
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-17
2 - atis الخميس 26 يوليوز 2018 - 01:25
ابتعدي يا سيدتي عن متاهات القضاء ، لا تنسي انه اب ما تحملين في احشاءك .الله سبحانه وتعالى سيحاسبه
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3
3 - محقق الخميس 26 يوليوز 2018 - 01:36
لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرزقك الصبر ويفك صراحك. ويكبر فعزك. أشنو ذنب هاديك التربية باقي ماجات لدنيا وكتشحطو فيها فلكوميساريات.
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4
4 - Azro الخميس 26 يوليوز 2018 - 01:41
زوجك كان كيخونك طلبي الطلاق والنفقة من المحكمة وخليه امشي بحالوا علاش الانتقام
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4
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