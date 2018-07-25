جديد اغتصاب قاصر فرنسية .. توقيف ابن شخصية نافذة بالمحمدية

هسبريس – محمد لديب

في تطور مثير لقضية القاصر الفرنسية التي تتهم أربعة من زملائها في الدراسة الإعدادية باغتصابها بشكل جماعي، قررت الشرطة القضائية بمدينة المحمدية استقدام قاصر جديد للاستماع إليه في الملف.

وقال مصدر يتابع تفاصيل الملف عن كثب إن "الأمر يتعلق بابن شخصية نافذة في مدينة المحمدية ورد اسمه على لسان المشتبه فيه رقم واحد في الملف، الذي فسح المجال أمام باقي أصدقائه، بمساعدة مراهقة أخرى، من أجل فرض ممارسة الجنس الفموي الجماعي على القاصر الفرنسية".

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيهم الرئيسيين في الملف المثير للجدل اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم وقدموا اعتذارا صريحا للقاصر الفرنسية ولوالدتها، في الوقت نفسه الذي شرعت فيه الشرطة القضائية بالمحمدية في استكمال التحقيقات والاستماع للمشتبه فيها رقم ستة في هذا الملف، التي تبيّن أنها هي من قامت بقرصنة حساب الفتاة الفرنسية على منصة "واتساب"، عبر خاصية "WhatsApp WEB"، وقرصنة محتوى التخزين السحابي لهاتفها، وسرقة صورها الحميمية وإرسالها إلى المشتبه فيه الرئيسي في القضية.

وسبق لأربعة نواب للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أن أشرفوا على التحقيق في ملف اغتصاب القاصر فرنسية الجنسية من طرف أربعة قاصرين من تلاميذ مؤسسة "كلود موني" التعليمية، التابعة للبعثة الفرنسية، في مدينة المحمدية.

وقرر نواب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الذين أشرفوا على التحقيق مع القاصرين الأربعة المشتبه في تورطهم، إعادة إحالة الملف على الشرطة القضائية بالمحمدية قصد تعميق البحث في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.

وقالت والدة القاصر الفرنسية، في تصريح مصور لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنها تعرضت لضغوطات من طرف جهات نافذة في المحمدية لحملها على التنازل عن متابعة المتورطين في القضية.

وأضافت أن ابنتها تعرضت للتهديد من طرف زملائها بنشر صور لها وأشرطة جنسية، قاموا بتصويرها وهي تتعرض للاغتصاب الجماعي، من أجل مواصلة الإذعان لرغباتهم الجنسية الشاذة.

وأشارت الأم إلى أن ابنتها تعرضت أيضا لاعتداء جسدي بواسطة الضرب المبرح باليد من طرف أحد المراهقين الذي كان يفرض عليها ممارسات شاذة؛ تشبه الممارسات التي يتم بثها في الأفلام الإباحية.