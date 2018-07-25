24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بروز لاعبين في "شان المغرب" يلصق تهمة الارتشاء بمدرب نيجيريا (5.00)

  2. ريع البرلمان وعذاب القبر (5.00)

  3. رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية (5.00)

  4. التنين الصيني يطلق أذرعه الاقتصادية في قلب الخليج لمزاحمة أمريكا (5.00)

  5. طبيب أطفال يُدمي جراح قطاع الصحة باستقالة من مستشفى تيزنيت (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جديد اغتصاب قاصر فرنسية .. توقيف ابن شخصية نافذة بالمحمدية

جديد اغتصاب قاصر فرنسية .. توقيف ابن شخصية نافذة بالمحمدية

جديد اغتصاب قاصر فرنسية .. توقيف ابن شخصية نافذة بالمحمدية
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:00

في تطور مثير لقضية القاصر الفرنسية التي تتهم أربعة من زملائها في الدراسة الإعدادية باغتصابها بشكل جماعي، قررت الشرطة القضائية بمدينة المحمدية استقدام قاصر جديد للاستماع إليه في الملف.

وقال مصدر يتابع تفاصيل الملف عن كثب إن "الأمر يتعلق بابن شخصية نافذة في مدينة المحمدية ورد اسمه على لسان المشتبه فيه رقم واحد في الملف، الذي فسح المجال أمام باقي أصدقائه، بمساعدة مراهقة أخرى، من أجل فرض ممارسة الجنس الفموي الجماعي على القاصر الفرنسية".

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيهم الرئيسيين في الملف المثير للجدل اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم وقدموا اعتذارا صريحا للقاصر الفرنسية ولوالدتها، في الوقت نفسه الذي شرعت فيه الشرطة القضائية بالمحمدية في استكمال التحقيقات والاستماع للمشتبه فيها رقم ستة في هذا الملف، التي تبيّن أنها هي من قامت بقرصنة حساب الفتاة الفرنسية على منصة "واتساب"، عبر خاصية "WhatsApp WEB"، وقرصنة محتوى التخزين السحابي لهاتفها، وسرقة صورها الحميمية وإرسالها إلى المشتبه فيه الرئيسي في القضية.

وسبق لأربعة نواب للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أن أشرفوا على التحقيق في ملف اغتصاب القاصر فرنسية الجنسية من طرف أربعة قاصرين من تلاميذ مؤسسة "كلود موني" التعليمية، التابعة للبعثة الفرنسية، في مدينة المحمدية.

وقرر نواب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الذين أشرفوا على التحقيق مع القاصرين الأربعة المشتبه في تورطهم، إعادة إحالة الملف على الشرطة القضائية بالمحمدية قصد تعميق البحث في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.

وقالت والدة القاصر الفرنسية، في تصريح مصور لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنها تعرضت لضغوطات من طرف جهات نافذة في المحمدية لحملها على التنازل عن متابعة المتورطين في القضية.

وأضافت أن ابنتها تعرضت للتهديد من طرف زملائها بنشر صور لها وأشرطة جنسية، قاموا بتصويرها وهي تتعرض للاغتصاب الجماعي، من أجل مواصلة الإذعان لرغباتهم الجنسية الشاذة.

وأشارت الأم إلى أن ابنتها تعرضت أيضا لاعتداء جسدي بواسطة الضرب المبرح باليد من طرف أحد المراهقين الذي كان يفرض عليها ممارسات شاذة؛ تشبه الممارسات التي يتم بثها في الأفلام الإباحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Adam الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:09
كون كانت القاصر بنت " حمو" للي في الدوار كيفاش كانت غادي تكون القضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
154
2 - abybakk الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:11
وقدموا اعتذارا صريحا للقاصر الفرنسية ولوالدتها
non; il faut les juger car les faits sont très graves
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
112
3 - hawaii 005 الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:16
لاحول ولا قوة الا بالله ، لا نسمع ولا نقرأ إلا الأخبار الضارة بالوطن والمواطنين
ماهذا ما هذا ؟ إنما الأمم أخلاق مابقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا
رحم الله أحمد شوقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
4 - jone الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:20
أعتقد لو كانت المغتصبة مغربية من الدرجة الرابعة ( فقيرة) لأخد الموضوع مسار آخر مختلف نهائيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
95
5 - غوبر فريد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:20
لو لم تكن لها جنسية فرنسية وكانت الضحية من المغاربة العاديين لتم طَي الملف سريعا اما ترهيبا او ترغيبا كما يقع عادة لان اصحاب النفوذ وأبناؤهم لا يساءلون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
6 - مسلم الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:21
ذكر اسم ابن نافد في القضية لسوء حضه ان الفتاة القاصر فرنسية وفكها دابا مع فرنسية ليس هناك باك صحبي الان سننتضر القضاء كيف سيتسرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
94
7 - علي عمر الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:21
داكشي الي خلا سعد المجرد جاو كملوه هاد البراهش!

شباب مكبوث و متخلف و جاهل. المال موجود و الإمكانيات المادية متوفرة و لكن التربية والو زيييييرو ! الجهل و التخلف اش كاي ديرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
100
8 - ابن سوس الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:25
القضية فيها فرنسا و الإتحاد الأوروبي لو لم تكون الضحية بنت فرنسا لما وصلت القضية الى هذا الحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
9 - ولد حميدو الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:25
هؤلاء من الطبقة التي تعتبر نفسها راقية و ما خفي أعظم لأن بعض الأمور تقع في مؤسسات البعثات غير أخلاقية فحتى هده الواقعة فزميلتها هي التي فضحت الفيديو اما تدخين السجائر و احتساء البيرة فأمور طبيعية عند عدد كثير منهم بدون تعميم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
10 - مول الطاكسي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:25
ولاننا في المغرب ...الادانة لابناء البسطاء...و البراءة لابن النافذ...التمساح الكبير ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
11 - Jazman الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:27
اكثر مأثار انتباهي في هذه القضية هما اربعة وكلاء عامين يتابعون القضية،كأن الامر يتعلق بقضية أمن دولة او بعملية انقلابية،او التحقيق في قضية 11سبتمبر،القضية يوجد اخطر منها بكثير في ردهات محاكم الظلم،الا انها لاتلقى هذه الصرامة ، و الجدية ،لاكن هناك طرف هام جدا،هو ما اعطى هذه القضية الحرارة،اامراهقة الفرنسبة طبعا،فكيف لخدام و عبيد فرنسا،ان يغمض لهم جفن ؟¡¿ و احدى بنات اسيادهم تغتصب و حتى من ابناء علية القوم،فالكراسي و العروش تهتز من غضب ماما فرنسا،ولكم في طريقة احتلال تونس احسن مثال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
12 - المكلخ الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:28
لحد الان وعمري حوالي 60 سنة لا افهم معنى جهة نافدة......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
13 - مراوغ الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:32
نعم لانها فرنسية يهب الامن والقضاء وتعطى التعليمات لكل الاجهزة لرد حقها لان وراءها دولة وجمهورية تغار على مواطنيها و شرف بناتها وتحميهن من المغتصبين اما بناتنا وابناؤنا فيغتصبون ويهانون ليل نهار داخل وخارج البلد وتنتهك حقوقهم ويتم العفو عن مغتصبيهم او الحكم عليهم باحكام مخففة ولا من يحمي المواطنين الضحايا او يغار لهم لانهم مجرد عبيد رخيصون لا قيمة لهم عند من يحكمهم حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
14 - صاغرو الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:41
اعتذروا واشكروا هاته الفرنسية الشجاعة التي رفضت الاغراءات والضغوط
اسمحوا ليا نكول واحد الهدرة
والله الى الانحراف ديال الصغار سببه الكبار
هناك من يرضع الطغيان والعنصرية... من والديه.
ساعطيكم مثلا
من هي طينة الابناء الذين يصفعون رجال الشرطة في المدن.
انا لم اقل رجال الدرك في الطرق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
15 - فرحان الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:43
المغرب يعيش ازمة اخلاق كبيرة من صغيرها الى كبيرها و من فقيرها الى غنيها و هذا ناتج عن تخلي الاسرة عن التربية و انشغالها الا بالتعليم و النقط و الميزة و هاذا ينتج جياا متسخا شغله الارتشاء و النصب و الاحتيال .اللهم لا نسالك رد القضاء و لكن نسالك اللطف فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
16 - NOUMRI الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:45
و في مادا سينفع إعتداركم للفتاة و امها بعد أن أفرغتم نزواتكم الحيوانية في إبنتها امركم عجيب و الله لو كانت كل فتاة تغتصب في بلدنا فيكتفي المغتصب بالإعتدار لها و لعائلتها لإغتصبت كل المغربيات و أقول للأم لا تتنازلي عن حق إبنتك مهما كلف الامر و إدا لاحظت أي تماطل أو محاولة لطمس القضية خاصة بوجود أبن شخصية نافدة في مدينة المحمدية متهم في هده الفضيحة و كدا عليك المطالبة بجميع تسجيلات الفيديو من تلك الخنازير البشرية حتى لا يقومون بنشرها فما عليك سوى تصعيد القضية الى اعلى المستويات حتى لو كلفك الأمر بالمطالبة بتدخل الرئيس الفرنسب شخصيا و عندها كوني على يقين أن القضية ستصل الى الملك محمد السادس و أنها ستتخد مجراها الطبيعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
17 - ضد الضد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:48
القضية فيها إن و أخواتها... لو لم يتم قرصنة صورها الحميمية لما تم اكتشاف الاغتصاب الجماعي. اذن التفسير هنا أن الضحية كانت تخفي الصور الخليعة و ألا أخلاقية بهاتفها و لم تسجل الشكاية وقت اعتراضها للاغتصاب. معناه هي الأخرى مشاركة في الجريمة ما دام الكل قاصرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
18 - الواقعي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:49
بحالاش تصرف هي هاذ الاعتذار.ديوهم يترباو قالاك اعتذار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
19 - nor الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:55
يا مدرسة كلود موني ياودي انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - ماجد واويزغت الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:07
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 11 Jazman تعليق في غاية الروعة لقد أوصلت الرسالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - مواطنة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:08
لا نقبل الاغتصاب مهما كانت جنسية المعتدى عليه. من يغتصب فرنسية سيغتصب مغربية. نتمنى تلقيهم عقابا شديدا على فعلهم الاجرامي المتكرر مع سبق الاصرار والترصد.حثالة المجتمع تبقى حثالة وان درسو في ارقى المدارس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
22 - النافذ في الكباب حسب فرنسا ! الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:10
فاسد نافذ يعيش في فساد غير نافذ، فماذا تريد لك أن يربي لك الفاسد النافذ غير الفاسد، لكن الفاسد هاته المرة تساطح مع من جعله نافذ، و ماله من نافذ !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
23 - hassib الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:12
نعم، احد ابناء الشخصيات النافدة في بلادنا ..ليس كلهم؛بل اكثرهم،يقدموا لنا المثل العليا في الاخلاق، والمباديء الطيبة.لو كان نافدا لربى ابنه احسن تربية قبل ان بنصب نفسه في اي منصب.لمثل هؤلاء اقول لهم ..عبرة الوجود ليست في المال او المنصب...نتحدث وتخوننا العبارات..والكلام لا يريد ان ينفد؛ لكن الواقع يخذلنا...اللهم ردنا اليك ردا جميلا، ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - الزفزافي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:20
اتركوا القضاء ليقل كلمته
القضاء نزيه
مل اتربورتول عفى الله عمى سلف
اطحن امه الشهيد محسن فكري رحمه الله
امي افتيح عفى الله عمى سلغ القضاء نزيه
ولد لفشوش بريء
الله الله عش ما شءت ايها العبد واعلم ان غدا ستلقي الله ويكون القضاء نزيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.