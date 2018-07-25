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كُتّاب وآراء
جديد اغتصاب قاصر فرنسية .. توقيف ابن شخصية نافذة بالمحمدية
في تطور مثير لقضية القاصر الفرنسية التي تتهم أربعة من زملائها في الدراسة الإعدادية باغتصابها بشكل جماعي، قررت الشرطة القضائية بمدينة المحمدية استقدام قاصر جديد للاستماع إليه في الملف.
وقال مصدر يتابع تفاصيل الملف عن كثب إن "الأمر يتعلق بابن شخصية نافذة في مدينة المحمدية ورد اسمه على لسان المشتبه فيه رقم واحد في الملف، الذي فسح المجال أمام باقي أصدقائه، بمساعدة مراهقة أخرى، من أجل فرض ممارسة الجنس الفموي الجماعي على القاصر الفرنسية".
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيهم الرئيسيين في الملف المثير للجدل اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم وقدموا اعتذارا صريحا للقاصر الفرنسية ولوالدتها، في الوقت نفسه الذي شرعت فيه الشرطة القضائية بالمحمدية في استكمال التحقيقات والاستماع للمشتبه فيها رقم ستة في هذا الملف، التي تبيّن أنها هي من قامت بقرصنة حساب الفتاة الفرنسية على منصة "واتساب"، عبر خاصية "WhatsApp WEB"، وقرصنة محتوى التخزين السحابي لهاتفها، وسرقة صورها الحميمية وإرسالها إلى المشتبه فيه الرئيسي في القضية.
وسبق لأربعة نواب للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أن أشرفوا على التحقيق في ملف اغتصاب القاصر فرنسية الجنسية من طرف أربعة قاصرين من تلاميذ مؤسسة "كلود موني" التعليمية، التابعة للبعثة الفرنسية، في مدينة المحمدية.
وقرر نواب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الذين أشرفوا على التحقيق مع القاصرين الأربعة المشتبه في تورطهم، إعادة إحالة الملف على الشرطة القضائية بالمحمدية قصد تعميق البحث في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.
وقالت والدة القاصر الفرنسية، في تصريح مصور لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنها تعرضت لضغوطات من طرف جهات نافذة في المحمدية لحملها على التنازل عن متابعة المتورطين في القضية.
وأضافت أن ابنتها تعرضت للتهديد من طرف زملائها بنشر صور لها وأشرطة جنسية، قاموا بتصويرها وهي تتعرض للاغتصاب الجماعي، من أجل مواصلة الإذعان لرغباتهم الجنسية الشاذة.
وأشارت الأم إلى أن ابنتها تعرضت أيضا لاعتداء جسدي بواسطة الضرب المبرح باليد من طرف أحد المراهقين الذي كان يفرض عليها ممارسات شاذة؛ تشبه الممارسات التي يتم بثها في الأفلام الإباحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
non; il faut les juger car les faits sont très graves
ماهذا ما هذا ؟ إنما الأمم أخلاق مابقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا
رحم الله أحمد شوقي
شباب مكبوث و متخلف و جاهل. المال موجود و الإمكانيات المادية متوفرة و لكن التربية والو زيييييرو ! الجهل و التخلف اش كاي ديرو
اسمحوا ليا نكول واحد الهدرة
والله الى الانحراف ديال الصغار سببه الكبار
هناك من يرضع الطغيان والعنصرية... من والديه.
ساعطيكم مثلا
من هي طينة الابناء الذين يصفعون رجال الشرطة في المدن.
انا لم اقل رجال الدرك في الطرق
القضاء نزيه
مل اتربورتول عفى الله عمى سلف
اطحن امه الشهيد محسن فكري رحمه الله
امي افتيح عفى الله عمى سلغ القضاء نزيه
ولد لفشوش بريء
الله الله عش ما شءت ايها العبد واعلم ان غدا ستلقي الله ويكون القضاء نزيها