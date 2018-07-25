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كُتّاب وآراء
العلاقة مع "داعش" تورط شابا ضاحية مراكش
داهمت فرقة خاصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بسعادة، صباح اليوم الأربعاء، منزلا بدار السلام بجماعة سعادة ضواحي مراكش، لتوقيف شخص ملتح، في عقده الثاني، يشتبه في ارتباطه بما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية التوقيف تمت بشقة بالحي السابق ذكره حيث يقيم الموقوف مع أخ له؛ وذلك بعد ترصد ومراقبة منظمة، موردة أن للمعني بالأمر ميولا متطرفة رغم محاولاته التمويه باستعمال آلة موسيقى لفرق الغناء الكناوي.
وأضافت هذه المصادر أن مصالح الأمن المشار إليها أخلت سبيل شقيق الشاب ذي الميول المتطرفة بعد تحقيق أولي، مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوف من أجل تعميق التحقيق معه.
يذكر أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أوقفت، صباح اليوم نفسه، شخصا آخر ببني ملال، وثالثا بشتوكة أيت باها، مشتبه فيهما بالتواصل مع ما يطلق عليه "تنظيم الدولة".