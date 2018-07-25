24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بروز لاعبين في "شان المغرب" يلصق تهمة الارتشاء بمدرب نيجيريا (5.00)

  2. ريع البرلمان وعذاب القبر (5.00)

  3. رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية (5.00)

  4. أكادير الفلسطينية (5.00)

  5. التنين الصيني يطلق أذرعه الاقتصادية في قلب الخليج لمزاحمة أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العلاقة مع "داعش" تورط شابا ضاحية مراكش

العلاقة مع "داعش" تورط شابا ضاحية مراكش

العلاقة مع "داعش" تورط شابا ضاحية مراكش
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 18:11

داهمت فرقة خاصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بسعادة، صباح اليوم الأربعاء، منزلا بدار السلام بجماعة سعادة ضواحي مراكش، لتوقيف شخص ملتح، في عقده الثاني، يشتبه في ارتباطه بما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية التوقيف تمت بشقة بالحي السابق ذكره حيث يقيم الموقوف مع أخ له؛ وذلك بعد ترصد ومراقبة منظمة، موردة أن للمعني بالأمر ميولا متطرفة رغم محاولاته التمويه باستعمال آلة موسيقى لفرق الغناء الكناوي.

وأضافت هذه المصادر أن مصالح الأمن المشار إليها أخلت سبيل شقيق الشاب ذي الميول المتطرفة بعد تحقيق أولي، مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوف من أجل تعميق التحقيق معه.

يذكر أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أوقفت، صباح اليوم نفسه، شخصا آخر ببني ملال، وثالثا بشتوكة أيت باها، مشتبه فيهما بالتواصل مع ما يطلق عليه "تنظيم الدولة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.