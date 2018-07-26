المغرب واجه 78 حريقاً في ظرف سبعة أشهر

هسبريس – يوسف لخضر

في ظرف سبعة أشهر من السنة الجارية، واجهت المملكة 78 حريقاً اجتاح 111 هكتاراً، لكن الأيام المقبلة تعتبر فترات الخطر الأكبر بإمكانية اندلاع الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة تزامناً مع ذروة فصل الصيف.

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الأربعاء، إلى أن العدد المسجل من الحرائق إلى حدود 25 يوليوز الجاري يؤشر على انخفاض نسبته 55 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة 57 بالمائة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبنسبة 60 بالمائة مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

وأوردت المندوبية، في وثيقة "الوضع الحالي لحرائق الغابات بالمغرب"، أن المساحات المحروقة في الفترة نفسها عرفت بدورها انخفاضاً كبيراً قدر بـ 90 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، و92 بالمائة إذا ما قورنت مع السنوات الثلاث الماضية.

وتأتي منطقة الرباط-سلا-الخميسات في مقدمة المناطق المتضررة من الحرائق بمساحة تقدر بـ49 هكتارا، بسبب 15 حريقاً، تليها منطقة الشمال الشرقي بالحسيمة-جرسيف-تازة بمساحة تقدر بـ 12,7 هكتاراً، بسبب 12 حريقاً.

وأشارت المندوبية إلى أن هذه الحرائق تمت السيطرة عليها نتيجة للتدخل السريع والاستجابة الفورية لحالات الإنذار وشركاء المندوبية من وزارة الداخلية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، والقوات الملكية الجوية، والسلطات المحلية، والجماعات المحلية.

ويعتمد المغرب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات التي تقوم على مرتكزات عدة؛ أهمها التدبير الاستباقي لمخاطر حرائق الغابات، والتموقع الجيد المسبق لوسائل التدخل البرية والأساطيل الجوية، والتدخل الفوري، وتحسيس السكان ومرتادي الغابة بأخطار وعواقب الحرائق.

وقد لجأت السلطات خلال السنة الجارية إلى تعزيز الوقاية من خلال التوعية والتجهيز بالمعدات اللازمة وعلاج الغابات، ورفع التوعية بمخاطر وآثار حرائق الغابات من خلال جميع وسائل الإعلام، للتغلب على أسباب الحرائق التي تأتي تهوراً أو عمداً بنسبة 99 في المائة بسبب الإنسان.

كما يتم الاعتماد على خرائط التنبؤ بالمخاطر، والتموقع الاستباقي للفرق ونظم الإنذار المبكر من خلال إنشاء شبكة من الدوريات في المناطق الحساسة، إضافة إلى اكتشاف الحريق في الوقت المناسب وتفعيل جهاز التدخل الأرضي والجوي ضد حرائق الغابات.

وتطبق السلطات المغربية استراتيجية للتدخل تعتمد على نظام ذي ثلاثة مستويات متدرجة؛ أولاها التدبير السريع، وتدخل مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من خلال سيارات التدخل الأولي وعناصر الوقاية المدنية.

أما المستوى الثاني، في حالات اللزوم، يتم استخدام طائرات "كنادير" و"Turbo Trush" لإخماد الحرائق عند اندلاعها، وأيضاً من خلال تعزيز تعبئة الفرق الأرضية لاحتواء الحريق وتطويقه وحماية السكان والممتلكات والمعدات الحساسة.

وفي حالة ما إذا كان الحريق أكثر خطورة، يتم استخدام طائرات من طراز "بومباردي 130C" المجهزة خصيصاً لمكافحة الحرائق التابعة للقوات الملكية الجوية في المستوى الثالث، عن طريق توزيع مواد لمنع أو تأخير تقدم الحرائق وتمكين الفرق الأرضية من السيطرة على مراكز الحرائق.

ووجهت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر نداءً إلى كل مستعملي ومرتادي المجالات الغابوية لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم إشعال النار طوال الفترة الصيفية لتفادي مزيد من الحرائق.