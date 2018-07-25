اعتداء جنسي على مختلة يستنفر شرطة سلا

هسبريس من الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، اليوم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات تعرض فتاة تعاني من إعاقة ذهنية وجسدية، تبلغ من العمر 37 سنة، للاستغلال الجنسي المقرون بالعنف.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن بسلا كانت قد تفاعلت بجدية مع تدوينات تناقلتها صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناولت خبرا مفاده تعرض فتاة تقطن بسكن صفيحي للاغتصاب من قبل متشردين، وفتحت في شأنها بحثا أظهرت نتائجه الأولية عدم توصل مصالح الأمن بأي شكاية في الموضوع، قبل أن تقود التحريات والأبحاث الميدانية إلى تشخيص هوية الضحية المفترضة وتحديد مكان تواجدها.

وأضافت المصادر ذاتها أن فرقة الشرطة القضائية بسلا بادرت بالاستماع إلى الضحية التي تقيم رفقة جدتها المقعدة، التي أكدت تعرضها لاعتداء جنسي من شخص استغل إعاقتها الجسدية والذهنية، وسيتم عرضها على خبرة طبية لتحديد جميع أعراض وتجليات الاعتداء الذي تعرضت له.

وتُجري حاليا مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا أبحاثا وتحريات مكثفة، من أجل توقيف المشتبه فيه المتورط في هذا الاعتداء، في أفق إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.