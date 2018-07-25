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الرئيسية | حوادث | اعتداء جنسي على مختلة يستنفر شرطة سلا

اعتداء جنسي على مختلة يستنفر شرطة سلا

اعتداء جنسي على مختلة يستنفر شرطة سلا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:10

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، اليوم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات تعرض فتاة تعاني من إعاقة ذهنية وجسدية، تبلغ من العمر 37 سنة، للاستغلال الجنسي المقرون بالعنف.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن بسلا كانت قد تفاعلت بجدية مع تدوينات تناقلتها صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناولت خبرا مفاده تعرض فتاة تقطن بسكن صفيحي للاغتصاب من قبل متشردين، وفتحت في شأنها بحثا أظهرت نتائجه الأولية عدم توصل مصالح الأمن بأي شكاية في الموضوع، قبل أن تقود التحريات والأبحاث الميدانية إلى تشخيص هوية الضحية المفترضة وتحديد مكان تواجدها.

وأضافت المصادر ذاتها أن فرقة الشرطة القضائية بسلا بادرت بالاستماع إلى الضحية التي تقيم رفقة جدتها المقعدة، التي أكدت تعرضها لاعتداء جنسي من شخص استغل إعاقتها الجسدية والذهنية، وسيتم عرضها على خبرة طبية لتحديد جميع أعراض وتجليات الاعتداء الذي تعرضت له.

وتُجري حاليا مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا أبحاثا وتحريات مكثفة، من أجل توقيف المشتبه فيه المتورط في هذا الاعتداء، في أفق إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - L.M الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:29
لدي فقط سؤال واحد لا غير ، من يحمي هذه البلاد التي أصبحنا نخاف المجيء إليها ، هل هنا قانون فعلا أو هو قانون الغاب ..لا أدري متى سأعود فكل مانسمعه مقرف ومخيف ولا يبشر بالخير في ظل ارتفاع الشذوذ والكبت والفقر والرشوة والفساد وزيد وزيد
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27
2 - رشيد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:30
الله يجعل السلامة... كلشي كايتغتاصب فهاد البلاد، نساء، أطفال، مسنات، أجانب، متشردين، مختلين عقليا، موتى، حيوانات، بقاو غير الكائنات الفضائية نهار يلقاوهم.... العفووووو يا رب
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30
3 - aziz الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:34
هؤلاء يريدون إصلاح و هم غير صالحين حتى المجانين لم يسلموا من شرهم
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13
4 - أبو ملاك الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:47
العالم يسير إلى الأمام ونحن نسير إلى الخلف والتخلف والحيوانية نتمنى أن يحذوا المغرب حذو إيطاليا و روسيا وغيرها في إنزال نفس العقوبات أو أكثر
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7
5 - مغربي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:50
المتهمون متشردون السجن ارحم لهم من الشوارع.
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7
6 - med الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 20:53
في الحقيقة يجب على الدولة أن تقوم بواجبها اتجاه هؤلاء المتشردين الذي يتزايد عددهم يوما بعد يوم ويتواجدون في كل مكان حتى أصبحوا يشكلون خطرا على المواطنين بصفة عامة
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6
7 - Netherlands الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:19
لم أتي إلى المغرب منذ 8 سنوات وخلالها لم أسمع يوما خبرا مفرحا عن المغرب سوى الاغتصاب والقتل والسرقة والفساد!!!!! لا أعرف إلى أين يتجه المغرب فكل شيء أصبح مباح فيه والفساد تفشى، والمسؤولين نهبوا ثروات البلاد والشعب ولا حياة لمن تنادي "كرامتك"
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