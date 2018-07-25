قتيل وجريحان في انقلاب جرار ضواحي إفران

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شاب (ج. ب)، في عقد الثالث، مصرعه على الفور، فيما أصيب شخصان آخران بجروح، وصفتها مصادر هسبريس بالطفيفة، في حادث انقلاب جرار وقع اليوم الأربعاء بمنطقة بوشهدة بجماعة سيدي المخفي التابعة لإقليم إفران.

وفيما تمت إحالة جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو، نقل الجريحان، على متن سيارة إسعاف، إلى المستشفى ذاته لتلقي الإسعافات الضرورية، في حين فتحت مصالح الدرك الملكي بإفران تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.