حبل حول العنق ينهي حياة ستينية بابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

خضعت جثة امرأة في عقدها السادس، الأربعاء، للتشريح الطبي من قبل طاقم مختص بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، بعدما أحيلت عليه من مدينة ابن أحمد لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المرأة عثر عليها جثة هامدة بمنزل أحد أفراد عائلتها، بمنطقة بوكركوح بدائرة ابن أحمد إقليم سطات، وقد لفّت حول عنقها حبلا، لأسباب لا تزال مجهولة.

وانتقل إلى مكان الحادث ممثل عن السلطة المحلية، وأفراد من درك ابن أحمد، قاموا بمعاينتها ونقلها إلى مستودع الأموات بسطات، حيث خضعت للتشريح الطبي، وسلّمت، مساء اليوم، إلى أهلها للقيام بإجراءات دفنها.