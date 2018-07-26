أسطوانة غاز تسبب حروقا واختناقات في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

نُقل طفل (12 سنة) في حالة صحية حرجة إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، اليوم الأربعاء، على إثر إصابته بحروق بمنزل عائلته بدوار الدبزة بالجماعة الترابية آيت اعميرة، بضواحي اشتوكة آيت باها، إثر اندلاع حريق بالمنزل بسبب تسرب الغاز من أسطوانة غاز.

وقال شهود عيان إن الحادثة نجمت عنها إصابة سيدة (40 سنة) وابنتها (16 سنة) باختناقات، استدعت نقلهما إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، حيث لا تزالان تتلقيان الإسعافات الضرورية. وأوضحت مصادر طبية أن حالتهما مستقرّة.

وفتحت مصالح السلطة المحلية والأمنية تحقيقا من أجل تحديد أسباب وظروف نشوب الحريق، الذي حاول الجيران إخماده وإبعاد أسطوانة الغاز عن المنزل. ولم تتم السيطرة على الحريق إلا بعد وصول مصالح الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث قامت بإخماده ونقل المصابين إلى المستشفى.