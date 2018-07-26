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الرئيسية | حوادث | مياه سقي "الكيف" تفضي إلى جريمة بباب برد

مياه سقي "الكيف" تفضي إلى جريمة بباب برد

مياه سقي "الكيف" تفضي إلى جريمة بباب برد
أيوب صدور من شفشاون
الخميس 26 يوليوز 2018 - 03:12

من المنتظر أن تحيل عناصر الدرك الملكي، التابعة لمركز قيادة باب برد بإقليم شفشاون، شابا ثلاثينيا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، بعد مقتل رجل ستيني بدوار تازاخت التابع لجماعة بني سلمان بالإقليم ذاته.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية لقي مصرعه إثر صراع بين عائلتين تقطنان بالدوار ذاته، مشيرة إلى أن المشتبه به فر إلى وجهة مجهولة قبل أن يسلم نفسه ساعات بعد ذلك.

وأضافت المصادر ذاتها أن نقاشا حادا دار بين العائلتين حول من له أحقية استغلال المياه لسقي القنب الهندي، فتطور النقاش إلى مناوشات بين الطرفين، قبل أن يوجه الثلاثيني ضربة إلى الستيني، فأرداه قتيلا على الفور.

وإثر علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك إلى الدوار المذكور؛ حيث قامت بمعاينة الجثة. وموازاة مع ذلك، فتحت العناصر القضائية بحثا في الموضوع، فيما تم نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد ملابسات وأسباب الوفاة، تطبيقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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