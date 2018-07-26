24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:31
|13:39
|17:18
|20:37
|22:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- والي مراكش يقوم بزيارة ميدانية إلى غابة الشباب
- تخصيص مِنح لرياضيين مغاربة متوجين بالجزائر
- لجنة دعم تنظيم مهرجانات السينما تساند 43 موعدا
- بنشماش والمستشارون في دورة أبريل .. أيام دراسية ورقابة وتعديل
- الإمارات تقدم أدلتها إلى لاهاي بشأن "شكوى قطر"
الغضب يعم مدينة تيزنيت .. والساكنة تطالب بإنصاف "طبيب الفقراء" (5.00)
طبيب أطفال يُدمي جراح قطاع الصحة باستقالة من مستشفى تيزنيت (4.50)
- أبو حفص: عذاب القبر وَهم .. و"بَيع المَاتْش" اتهام لكلّ المصلحين - (141)
- الخارجية الأمريكية: البطالة والفساد يعيقان تطور الاقتصاد المغربي - (100)
- الغضب يعم مدينة تيزنيت .. والساكنة تطالب بإنصاف "طبيب الفقراء" - (90)
- طبيب أطفال يُدمي جراح قطاع الصحة باستقالة من مستشفى تيزنيت - (87)
- المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو بدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مياه سقي "الكيف" تفضي إلى جريمة بباب برد
من المنتظر أن تحيل عناصر الدرك الملكي، التابعة لمركز قيادة باب برد بإقليم شفشاون، شابا ثلاثينيا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، بعد مقتل رجل ستيني بدوار تازاخت التابع لجماعة بني سلمان بالإقليم ذاته.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية لقي مصرعه إثر صراع بين عائلتين تقطنان بالدوار ذاته، مشيرة إلى أن المشتبه به فر إلى وجهة مجهولة قبل أن يسلم نفسه ساعات بعد ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن نقاشا حادا دار بين العائلتين حول من له أحقية استغلال المياه لسقي القنب الهندي، فتطور النقاش إلى مناوشات بين الطرفين، قبل أن يوجه الثلاثيني ضربة إلى الستيني، فأرداه قتيلا على الفور.
وإثر علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك إلى الدوار المذكور؛ حيث قامت بمعاينة الجثة. وموازاة مع ذلك، فتحت العناصر القضائية بحثا في الموضوع، فيما تم نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد ملابسات وأسباب الوفاة، تطبيقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.