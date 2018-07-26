كوكايين و"قرقوبي" يورّطان أشخاصا في الناظور

هسبريس من الناظور

تمكنت المصالح الأمنية، التابعة للمنطقة الإقليمية بالناظور، من تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار في الأقراص المهلوسة، وتنشط بين مليلية والناظور.

وأوضح مصدر أمني أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 19 و22 سنة، مضيفا أنه تم إيقافهم على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها مصالح المنطقة الأمنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات التفتيش، المنجزة في إطار القضية نفسها، مكنت من حجز 300 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريد"، وجرعات من مخدر الكوكايين، و3 هواتف نقالة، ومبلغ مالي من العملة الأجنبية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن بقية امتدادات القضية، وتحديد ارتباطات أفراد هذه الشبكة الإجرامية بمتورطين آخرين محتملين.