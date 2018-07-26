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الرئيسية | حوادث | المستشفى الجامعي بفاس يوضح أسباب وفاة رضيعة

المستشفى الجامعي بفاس يوضح أسباب وفاة رضيعة

المستشفى الجامعي بفاس يوضح أسباب وفاة رضيعة
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:05

نفى الدكتور مولاي عبد الإله ملهوف، رئيس قسم الولادة والمستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، أية مسؤولية للمستشفى في وفاة الرضيعة التي تداول حالتها شريط "فيديو" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ملهوف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الخميس، أن "الرضيعة خرجت من المستشفى الجامعي لفاس في صحة جيدة قبل رجوعها إليه، بعد مرور أكثر من ساعة جثة هامدة".

وكان أحد أقارب أسرة الرضيعة المعنية قد ظهر في شريط فيديو، وهو في حالة هستيرية، متهما المستشفى الجامعي الحسن الثاني بتسليم الطفلة حديثة الولادة لعائلتها وهي مشقوقة الرأس.

وأبرز رئيس قسم الولادة والمستعجلات بالمستشفى نفسه، في فاس، أن الرضيعة خضعت، قبل تسليمها إلى أسرتها وكما هو معمول به داخل المستشفى الجامعي لفاس، للفحوصات اللازمة بوحدة الأطفال حديثي الولادة التي يشرف عليها طبيب اختصاصي في الأطفال.

وأشار المتحدث إلى أن "الكدمة التي توجد على مستوى رأس الرضيعة أمر طبيعي ناجم عن استعمال آلة شفط الجنين"، موردا أن "هذه التقنية تم استعمالها مع الأم لمساعدتها على الوضع، وتجنب مضاعفات الولادة على رحمها، نظرا لسابق وضعها بإجراء عملية قيصرية"، مؤكدا أن "آثار الشفط على رأس الرضيعة لا علاقة لها البتة بسبب الوفاة".

من جانبها، قالت نوال محوت، المسؤولة على التواصل بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، إن "الرضيعة ظلت بالمستشفى بعد ولادتها، صباح الاثنين المنصرم، لساعات تحت المراقبة الطبية دون أن تظهر عليها أية مضاعفات"، مشيرة إلى أن "الأم لم تكن تتابع حالة حملها بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس".

من جهة أخرى، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الرضيعة المتوفاة أحيلت على مستودع الجثامين في مستشفى الغساني بفاس، حيث جرى تسليمها إلى عائلتها قصد دفنها بمكان إقامتها في ضواحي تاونات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - يوسف الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:23
كفاكم كذبا لتبرئة أنفسكم أنا شفت للفيديو ألة ألشفط مستحيل تسبب فهاديك لحالة لبنية شفت للفيديو لبارح وأتر فيا بزاف رحمها الله والله يصبر واليديها
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23
2 - زهير الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:39
واش كدحكو علينا ولا كدحكو على راسكوم رحنا كنشوف بعينينا اش كيوقع في سبطرات لويل ديولكم داخل ليه مفقود والخارج منها امشي ادير صداقة على راصو راه تزاد من جديد
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29
3 - didi الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:48
من سيصدق الاب ويكدب رئييييييييس قسم الولادة ان كان متواطئ مع المجموعة التي ذكرها الطبيب المهدي الشافعي ... لو كان الاب غير مغربي لكان الوضع مختلف
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24
4 - MonBled الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:48
Je pense que la fin approche pour ce bled que les responsables irresponsables ont changé en enfer pour les pauvres et en paradis pour eux et leur familles...je suis désolé pour mon payé...ça donne les larmes aux yeux...
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13
5 - mohamed الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:49
اذا كان الدكتور كما قال حقيفيا الا يجدر به ان يطلب التشريح الطبي ليبين سبب الوفاة
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31
6 - الحساب الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:54
على الأب رفع دعوى قضائية والمطالبة بتشريح الرضيع .ولو انه إجراء محزن إلا أنه ضروري لتحديد سبب شق رأس الوليد .
والضرب على أيدي المتهاونين والمستهترين بصحة بني آدم إن وجدوا .
عزائي لأهل الرضيع .عسى ان يشفع لهم يوم القيامة
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1
7 - نبيل المغربي الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:55
في هذه الحالة وجب فتح تحقيق في الامر، هل الوفاة كانت بسبب خطأ طبي ام بسبب فعل خارج المستشفى
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2
8 - عبد المنعم الخميس 26 يوليوز 2018 - 15:56
لاحول ولاقوةالابالله مبقا ميعجب الله احدر السلامة أصافي
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