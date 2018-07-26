مهاجرون من جنوب الصحراء الإفريقية يقتحمون سبتة

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الشرطة الإسبانية إن أكثر من 700 مهاجر اقتحموا حاجز ثغر سبتة، اليوم الخميس، ووصفت ما جرى بـ"أضخم اقتحام لمهاجري جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى وأكثر هذه العمليات عنفا".

وقال الصليب الأحمر إنه فحص 582 مهاجرا دخل إلى سبتة، الرازحة تحت التواجد الإسباني أقصى شمال المغرب، وأصيب 132 مهاجرا بجروح خلال الاقتحام، بينما نقل 11 إلى المستشفى لتلقي المزيد من علاجات الجروح الناتجة عن تسلق السياج الشائك.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن "الشرطة منعت عشرات المهاجرين من الوصول إلى سبتة، وأعادت بعض المهاجرين إلى خارج السياجات"، بينما نقل الذين دخلوا الثغر إلى مركز خاص بـ"الإقامة قصيرة الأمد".