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كُتّاب وآراء
"الخروف" في قبضة أمن فاس بتهمة ترويج "الكيف"
أفادت ولاية أمن فاس، اليوم الخميس، بأن عناصر الشرطة لمنطقة عين قادوس بندباب تمكنت، في إطار محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها وخاصة منها ترويج المخدرات، من إلقاء القبض على شخص اشتبه في تورطه في حيازة وترويج مادة الكيف واستغلال قاصر في العملية.
وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيه، الملقب "الخروف"، البالغ من العمر 17 سنة، ألقي القبض عليه بداخل منزله بعد مداهمته من لدن العناصر الأمنية، فور تلقيها معلومات دقيقة تفيد بوجود كمية من المخدرات "الكيف" به، جلبت بغرض ترويجها بالتقسيط لمستهلكين لهذا النوع من المواد المحظورة، بداخل أحد أحياء منطقة بندباب.
وأورد مصدر هسبريس أن عملية التفتيش بداخل أركان منزل المشتبه فيه أسفرت عن ضبط 17 كيلوغراما من مخدر الكيف معدة للبيع، موزعة على كيسين بلاستيكيين من الحجم الكبير، عبارة عن 168 باقة ملفوفة بورق الجرائد، تم حجزها لفائدة البحث.
وأشارت ولاية أمن فاس إلى أن نتائج الأبحاث والتحريات أسفرت عن أن المشتبه فيه جرى تزويده بهذه الكمية من المخدرات من لدن شخصين قريبين له؛ أحدهما يعد المزود الرئيسي، فيما الثاني يعمل وسيطا بينهما يسهل عملية نقلها إلى المشتبه فيه الذي يتوقف دوره في تأمين عملية البيع، فيما يبقى البحث جاريا عن مشاركيه اللذين شخصت هويتهما.