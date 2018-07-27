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الرئيسية | حوادث | جمارك ميناء الناظور تحجز زورقا مطاطيا ومحركا‎

جمارك ميناء الناظور تحجز زورقا مطاطيا ومحركا‎

جمارك ميناء الناظور تحجز زورقا مطاطيا ومحركا‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 07:55

في إطار عملياتها الروتينية المتعلقة بمراقبة المسافرين والمركبات القادمة من الديار الأوروبية، تمكنت عناصر الجمارك بميناء الناظور من ضبط زورق مطاطي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ارتياب العناصر الجمركية في أمر سيارة كان يقودها خمسيني، ليتم اكتشاف الزورق المطاطي ومحرك خاص به ضمن الأمتعة الشخصية للسائق.

وقد تمت إحالة السائق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور من أجل تعميق البحث.

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