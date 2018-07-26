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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحبط عملية تهجير امرأة بمعبر باب مليلية

الشرطة تحبط عملية تهجير امرأة بمعبر باب مليلية

الشرطة تحبط عملية تهجير امرأة بمعبر باب مليلية
هسبريس من الرباط
الخميس 26 يوليوز 2018 - 20:10

تمكنت عناصر شرطة الحدود بمعبر باب مليلية ببني أنصار من إحباط محاولة تهجير امرأة تنحدر من إحدى دول جنوب الصحراء الكبرى داخل سيارة مرقمة بالمغرب.

التفتيش الدقيق للسيارة مكن من اكتشاف وجود المهاجرة، ليتم توقيفها وسائق العربة البالغ من العمر 31 سنة.

وقد أحيل الموقوف على مصالح الشرطة القضائية بالناظور التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الخميس 26 يوليوز 2018 - 20:37
إنجاز كبير ماشاء الله، وليتم إحباط الغرب من نهب خيرات البلاد
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2 - زدوتي في طنجة الخميس 26 يوليوز 2018 - 20:59
اودي خليوها تمشي فين تحس بقيمتها كإنسانة مكتخليو حد اكمل فرحتو عالم الله شحال عطات مقابل هاد الرحلة
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