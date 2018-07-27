محكمة الرباط تعزل مستشاراً جماعيا في الجديدة

هسبريس من الرباط

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمسِ الأربعاء، بالعزل النهائي للنائب السادس لمجلس الجماعة الترابية لمدينة الجديدة، محمد الشاون، وتجريده من عضويته في المجلس، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

الحكم جاء في إطار الدعوة القضائية المرفوعة من طرف وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم الجديدة، ضد المستشار الجماعي محمد الشاون، بناء على تقرير لرئيس المجلس البلدي يتهم فيه الشاون بمخالفة القانون والأنظمة الجاري به العمل.

وكشفت مصادر محلية أن "رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة، جمال بن ربيعة، عيّن لجنة تضم بعض الأعضاء والموظفين للبحث في ملفات القسم الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي الذي كان يرأسه النائب السادس، وهو ما اعترض عليه النائب المعني في حينه".

وكشف المستشار المعزول، الذي يتابع في قضايا تتعلق بشكايات واختلالات همت استغلال الرخص التجارية والحرفية والخدماتية، (كشف) أنه سيطعنُ في هذا القرار لدى محكمة النقض.

يذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء سبق وقضت ابتدائيا برفض الدعوى، وهو ما تسبب في سجال حاد بين المستشار الجماعي والأغلبية المسيرة في المجلس، خاصة إثر منعه من حضور أشغال دورات المجلس العادية والاستثنائية.