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الرئيسية | حوادث | "علاقات الصداقة" تجمع المالكي وسفيرة هولندا بالرباط

"علاقات الصداقة" تجمع المالكي وسفيرة هولندا بالرباط

"علاقات الصداقة" تجمع المالكي وسفيرة هولندا بالرباط
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 00:10

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، السيدة Désirée Bonis، سفيرة هولندا بالرباط، وتباحث الطرفان في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

خلال هذا اللقاء، ثمّن رئيس مجلس النواب، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، علاقات الصداقة التي تجمع المغرب وهولندا، مشيدا بـ"التطور الذي تشهده هولندا في جميع المجالات بفضل عبقرية الشعب الهولندي".

وأوضح رئيس البرلمان أن البلدين يواجهان التحديات نفسها التي تطبع عالم اليوم، المرتبطة بمحاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، مبرزا أهمية تكثيف الحوار والتشاور بين البلدين، بما يتيح فهما أكبر للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بكل منهما، ويساهم في تطوير العلاقات الثنائية لما فيه خدمة مصالحهما المشتركة.

وعلى الصعيد البرلماني، أعرب المالكي عن عزمه إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، ووجه في هذا السياق دعوة إلى رئيسة مجلس النواب الهولندي للقيام بزيارة عمل إلى المملكة ستشكل مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

من جهتها، نوهت السفيرة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، التي تمتد لأربعة قرون، مشيرة إلى أن المغرب وهولندا يتعاونان في العديد من المجالات كالصحة والتعليم والفلاحة والصيد البحري وغيرها.

وأكدت السفيرة أن المغرب بلد منفتح، ويشكل ملتقى للحضارات، وصلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، مشيدة بالدور الهام الذي تلعبه المملكة المغربية في عدد من القضايا الحيوية على الصعيد الدولي، من قبيل الهجرة ومحاربة الإرهاب والتطرف.

وسجلت الدبلوماسية الهولندية الحضور المتميز للجالية المغربية بهولندا واندماجها في المجتمع الهولندي، مبرزة أن العديد من أفراد المجتمع الهولندي ذوي الأصول المغربية يتبوؤون مناصب سياسية واجتماعية مرموقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mali الجمعة 27 يوليوز 2018 - 00:36
بفضل عبقرية الشعب الهولندي...بفضل عبقرية الشعب الهولندي...بفضل عبقرية الشعب الهولندي
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