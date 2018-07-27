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الرئيسية | حوادث | فرنسي محكوم بالإرهاب يطالب بترحيله من المغرب

فرنسي محكوم بالإرهاب يطالب بترحيله من المغرب

فرنسي محكوم بالإرهاب يطالب بترحيله من المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 11:10

نشر الموقع الإخباري الفرنسي "France info"، مقالا مطولا للحديث عن ملتمسات عائلة مواطن فرنسي معتقل بالمغرب، تطلب فيها من سلطات بلادها ممارسة الوساطة لدى نظيرتها المغربية من أجل ترحيل المعني بالأمر لقضاء ما تبقى من العقوبة السجنية الصادرة في حقه بأحد السجون الفرنسية، إعمالا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية بين البلدين بشأن ترحيل السجناء.

وأوضح مقال الصحافة الفرنسية أن عائلة المعتقل وهيئة دفاعه تدعمان هذا الطلب وتلتمسان من السلطات المغربية دراسة إمكانية الاستجابة لهذا الطلب في أيسر الآجال، وذلك ليتسنى ترحيل المعني بالأمر لقضاء باقي عقوبته السالبة للحرية بسجن فرنسي.

وقد علمت هسبريس بأن الأمر يتعلق بالمواطن الفرنسي "Gallay Thomas Georges" الذي سبق أن اعتقله المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مارس 2016 بعد الاشتباه في ارتباطه بالتنظيم الإرهابي المسمى "أشبال الجهاد"، والذي قضت في حقه غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط بست سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض هذه العقوبة في المرحلة الاستئنافية وإدانته بأربع سنوات سجنا نافذا.

وحول طلب ترحيل المواطن الفرنسي لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية بفرنسا، أوضح مصدر رسمي مغربي أن الأمر يتعلق بمسطرة قضائية تنظمها الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، وأنها تخضع لسيادة الدولة التي تبقى لها كامل الصلاحية في الاستجابة من عدمها لهذه الطلبات، بناءً على ما توافر لديها من ضمانات بأن الشخص المرحل سيقضي فعلا العقوبة السجنية المحكوم بها عليه في بلده الأصلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - لاديني الجمعة 27 يوليوز 2018 - 11:42
خليوه عندكم باش ياربى ميزان، مابغيناش الارهابيين في بلدي الجميل والحنون فرنسا.
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2 - ماجد واويزغت الجمعة 27 يوليوز 2018 - 11:44
ولا اسيدي خليوه يكمل العقوبة السجنية ديالو هنا
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3 - حسن حسون الجمعة 27 يوليوز 2018 - 11:47
لو كان الخبر انه تم اعتقاله الان لقيل انه من البديهي انه سيطلق سراحه لانه فرنسي و ان المغرب لن يمكنه الحكم و سجن الاجانب بلا بلا بلا
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4 - المهدي الجمعة 27 يوليوز 2018 - 11:48
لا غير يبقى معنا شوية حتى هنا مزيان .. ياك بغى يقوم بعمل ارهابي في المغرب ماشي في فرنسا ايوا خليوه يخلص هنا وخٰا 6 سنين أصلا قليلة وزادو خفضوها أنا بغيت لبوه واحد 20 عام هي القليلة حتى يطيحو ليه السّنان ويركبو بوتفتاف ويولّي فين ما يشوف الخارطة دالعالم ينقّز المغرب عاد يزاوطوه لفرنسا يعاود لهم ..
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