24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:3213:3917:1820:3722:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. البرلمان المغربي يُحدث مركز دراسة الأثر المالي والاجتماعي للقوانين (5.00)

  2. الحكومة تحذف مداولات البرلمان من الجريدة الرسمية (5.00)

  3. عملاق صيني يستثمر 4 مليارات لصناعة إطارات السيارات بالمملكة (5.00)

  4. "أسود 2004" يواجهون "سحرة البرازيل" بقيادة الزاكي (5.00)

  5. كريستيانو رونالدو يقبل بحبسه سنتين في إسبانيا (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف أبا هتك عرض ابنته بعين حرودة

الدرك يوقف أبا هتك عرض ابنته بعين حرودة

الدرك يوقف أبا هتك عرض ابنته بعين حرودة
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:58

أحالت عناصر الدرك الملكي بعين حرودة ضواحي مدينة المحمدية شخصا بتهمة هتك عرض قاصر، لا يتجاوز عمرها 13 سنة، على جنايات الدار البيضاء.

المثير في القضية هو أن الموقوف لم يكن سوى والد الطفلة، التي اشتكت لوالدتها من ممارسات والدها عليها باستمرار.

واهتز دوار مجاور لعين حرودة على هذه الواقعة، والتي أبانت عن وحشية الوالد اتجاه ابنته القاصر.

وحسب مصادر محلية، فإن الأب الأربعيني كان يمارس الجنس على ابنته منذ مدة ليست بالقصيرة، وكان يهددها في حالة إفشاء الموضوع لوالدتها.

وأكدت المصادر نفسها أن الأب كان يهدد ابنته بالقتل؛ وهو ما جعلها ترضخ لرغباته ونزواته الوحشية.

واضطرت الأم، منذ يومين، تضيف المصادر نفسها، بعد اكتشفاها الواقعة، إلى تقديم شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، لتنتقل على إثرها عناصر السرية لإيقاف المشتبه فيه.

وقد جرى وضع الأب المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سعيد الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:22
في أمريكا قد يعدم بالكرسي الكهربائي أو الحقنة و في بلدان أخرى يثم اخصاءه وفي الشريعة يقطع رأسه و في المغرب فيحكم عليه ب سنتان إلى خمسة سنوات واكل شارب فيكرر فعلته بعد خروجه على طفلة أخرى لما لا وهو لم يرحم فلذة كبده و ابنة صلبه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
2 - البلدي الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:33
الصحة النفسية للمجتمع في خطر. مخدرات ووضع اجتماعي مزر.واعلام يميع الاجواء. هذه هي النتيجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
3 - Sans nom الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:33
Le mutisme est le meilleur commentaire face a ces pervers
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - عبد ربه الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:45
هذا هراء لايمكن لاب ان يتعامل مع ابنته بهذا الاسلوب العفن الا اذا كان احمقا او له مشاكل مع زوجته وارادت ان الفقراء له تهمة زنا المحارم لست متؤكدا لكن يجب التحري حتى تتبت إدانته والعدالة كلمتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
5 - مغربية الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:56
انتما المغاربة غير لي فقد إنسانيته واصبح حيوان كتقولو مريض إلى مريض يمشي يداوا ماشي يغتصب بنات ناس ولا ولادهم هدا خاصو الرجم حتى الموت لا رحمة لا شفقة باش لي فكر يتعدا على بنات ناس او بناتو يعرف مصيرو غادي يفكر مليون مرة راه هادشي كتر الله ياخد فيهم الحق حيوانات و بزاف عليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - العيساوي الجمعة 27 يوليوز 2018 - 14:07
عندما بدأنا بتطبيق حقوق الانسان على حساب الحقوق وإنصاف المجرمون والماال المنطقي للمجتمع هو ما نراه الآن
لو ان كل مجرم اتخذت في حقه أقصى العقوبات لما أصبحنا وامسينا على مثل هذه الأخبار الكريهة والمقززة
هذا النكرة الذي لم تحرك فيه ابنته شيءا ماذا ينتظر منه المجتع؟؟؟!!! اقسم بالله لو انه لي سلطة لشنقته في مركز عين حرودة وارمي به للكلاب الضالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.