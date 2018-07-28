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الرئيسية | حوادث | حوادث السير المميتة تسجل انخفاضا في المملكة

حوادث السير المميتة تسجل انخفاضا في المملكة

حوادث السير المميتة تسجل انخفاضا في المملكة
هسبريس - متابعة
السبت 28 يوليوز 2018 - 09:45

أفادت حصيلة مؤقتة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بأنه تم تسجيل حوالي ألف و52 حادثة سير مميتة خلال الفترة من يناير إلى ماي من السنة الجارية، بانخفاض بنسبة 1,68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتكشف هذه الحصيلة المؤقتة، أن 35 ألفا و899 حادثة سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة 4,61 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وبلغ عدد الوفيات ألفا و187 خلال الفترة نفسها، مسجلا انخفاضا بنسبة 0,67 في المائة مقارنة مع 2017، في حين بلغ عدد الإصابات الخطيرة 3 آلاف و179 (ناقص 5,08 في المائة).

وحسب الحصيلة ذاتها، ارتفع عدد الإصابات الخفيفة بنسبة 6,18 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017، لتصل إلى 46 ألف و783.

ووفقا للحصيلة النهائية لسنة 2017، التي قدمت أيضا خلال هذه الدورة، بلغ عدد الحوادث 89 ألفا و375، منها 3 آلاف و274 حادثة مميتة، حيث أدت إلى وفاة ثلاثة آلاف و726 شخصا، وإصابة عشرة آلاف و492 شخص بجروح خطيرة، وإصابة 119 ألفا و519 آخرين بجروح طفيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - vive le maroc السبت 28 يوليوز 2018 - 10:03
هذا الانخفاض بسبب غلاء المحروقات الذي جعل الناس ينقصون تحركاتهم بالسيارات.
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-2
2 - المهاجر السبت 28 يوليوز 2018 - 10:31
انا اقطن بطنجة وأجزم لكم أن السياقة بالمدينة متل الحروب فيها الكر والفر ...والمكر والخداع. .والعنف والقوالب. ..لا احترام ولا شيء يذكر. ...المدينة تمشي بقدرة سميع عليم. ..وإلا سجلنا الف حادتة يوميا ...كارتة ...أنصح الدولة أن تفعل متل اسبانيا فلها سيارات شرطة سرية مزودة بكاميرات تطوف المدينة وتسجل حالات المخالفات بالفيديو وترسلهم إلى لجنة العقوبات. ..
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3
3 - mmm السبت 28 يوليوز 2018 - 10:42
Et tous ces accidents font que baissé

L inflation du maroc chaque année avec des centaines de morts et des blessés qui faut soigner et cela coûte très cher pour le pays. regardez la France. Elle vient de baisser la vitesse à 80
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0
4 - Hassan Sima السبت 28 يوليوز 2018 - 10:54
يجب تقييم الوضع في الحوادث لمعرفة الأسباب مثلا أنواع السيارات الأگثر عردة الحوادث نوع الموديل عمر الساءقين لمعرفة مدى تهـورهـم مگان الحادت وضعية الطريق التوقيت يجب تحليل المعطيات لمحاولة إيجاد حلول
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