حوادث السير المميتة تسجل انخفاضا في المملكة

هسبريس - متابعة

أفادت حصيلة مؤقتة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بأنه تم تسجيل حوالي ألف و52 حادثة سير مميتة خلال الفترة من يناير إلى ماي من السنة الجارية، بانخفاض بنسبة 1,68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتكشف هذه الحصيلة المؤقتة، أن 35 ألفا و899 حادثة سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة 4,61 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وبلغ عدد الوفيات ألفا و187 خلال الفترة نفسها، مسجلا انخفاضا بنسبة 0,67 في المائة مقارنة مع 2017، في حين بلغ عدد الإصابات الخطيرة 3 آلاف و179 (ناقص 5,08 في المائة).

وحسب الحصيلة ذاتها، ارتفع عدد الإصابات الخفيفة بنسبة 6,18 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017، لتصل إلى 46 ألف و783.

ووفقا للحصيلة النهائية لسنة 2017، التي قدمت أيضا خلال هذه الدورة، بلغ عدد الحوادث 89 ألفا و375، منها 3 آلاف و274 حادثة مميتة، حيث أدت إلى وفاة ثلاثة آلاف و726 شخصا، وإصابة عشرة آلاف و492 شخص بجروح خطيرة، وإصابة 119 ألفا و519 آخرين بجروح طفيفة.