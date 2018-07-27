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الرئيسية | حوادث | نحاس مجمع الفوسفاط يورّط 4 أشخاص في خريبكة

نحاس مجمع الفوسفاط يورّط 4 أشخاص في خريبكة

نحاس مجمع الفوسفاط يورّط 4 أشخاص في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 14:58

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمركز حطّان، بإقليم خريبكة، من إيقاف أربعة أشخاص على خلفية الاشتباه في وقوفهم وراء سرقة كميات من النحاس من أوراش المجمع الشريف للفوسفاط.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن مصالح الدرك الملكي توصلت بشكاية مباشرة حول سرقة النحاس؛ وهو ما دفعها إلى نصب كمين بأحد أوراش مجمع الفوسفاط، تكلل بإيقاف شخصين متلبسيْن بسرقة 150 مترا من الأسلاك النحاسية تبلغ قيمتها 40000 ألف درهم، بينما استطاع شخص ثالث الفرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي أسفرت عن تحديد مكان اختباء الشخص الهارب وإيقافه، فيما تكللت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل الموقوف بضبط كمية من المتلاشيات المسروقة من أوراش المجمع الشريف للفوسفاط.

وعن نتائج البحث التمهيدي، أشارت مصادر الجريدة إلى أن اسم أحد النشطاء في تجارة المتلاشيات جرى ذكره على ألسنة الموقوفين، باعتباره الواقف وراء شراء النحاس المسروق، ليتم إيقافه بمدينة الفقيه بن صالح والتحقيق معه حول الاتهامات الموجهة إليه.

وقد جرى وضع الموقوفين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهم على أنظار القضاء ومتابعتهم، كل بحسب المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - chouaib mouhaabat الجمعة 27 يوليوز 2018 - 15:34
هادوك إلى سرقوا النحاس أولا حتى الفوسفاط فراه هذاك غير حقهم ليماعطاتوش ليهم الدولة خداوه بيدهم يعني دارو شرع إيديهم....شحال من واحد غايقول معا بالوا أنا كانجيهم شي حاجة..أولا من مدينة خريبكة أقسم بالله إخواني القراء إلى بعيد كل البعد علة هادشي أوزابدون أنا إبن مدينة أكادير ومتواجد بمدينة الداخلة الصحراء المغربية حاليا....ولكن الحق يقال في هؤلاء الشباب المغاربة لو كانت الدولة موفرة لهم الشغل والسكن والصحة لما ألتجأوا إلى السرقة أنظروا إلى بعض الدول النامية والتي لا تتوفر حتى على السجون وحتى ولو كانت لديهم سجون فهي فارغة من السجناء وتظطر إلى إستيراد بعض السجناء لكي يبقى جميع الموظفين إدارة السجون في عملهم... المهم نحن الشعب المغربي الحر نسامح هؤلاء السارقين فهم لم يسرقوا سوى حقوقهم التي تنهب وتسلب من طرف الوزراء والبرلمانيين....مقاطعون إلى أن يرث الله الأرص ومن عليها...
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