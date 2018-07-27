نحاس مجمع الفوسفاط يورّط 4 أشخاص في خريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمركز حطّان، بإقليم خريبكة، من إيقاف أربعة أشخاص على خلفية الاشتباه في وقوفهم وراء سرقة كميات من النحاس من أوراش المجمع الشريف للفوسفاط.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن مصالح الدرك الملكي توصلت بشكاية مباشرة حول سرقة النحاس؛ وهو ما دفعها إلى نصب كمين بأحد أوراش مجمع الفوسفاط، تكلل بإيقاف شخصين متلبسيْن بسرقة 150 مترا من الأسلاك النحاسية تبلغ قيمتها 40000 ألف درهم، بينما استطاع شخص ثالث الفرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي أسفرت عن تحديد مكان اختباء الشخص الهارب وإيقافه، فيما تكللت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل الموقوف بضبط كمية من المتلاشيات المسروقة من أوراش المجمع الشريف للفوسفاط.

وعن نتائج البحث التمهيدي، أشارت مصادر الجريدة إلى أن اسم أحد النشطاء في تجارة المتلاشيات جرى ذكره على ألسنة الموقوفين، باعتباره الواقف وراء شراء النحاس المسروق، ليتم إيقافه بمدينة الفقيه بن صالح والتحقيق معه حول الاتهامات الموجهة إليه.

وقد جرى وضع الموقوفين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهم على أنظار القضاء ومتابعتهم، كل بحسب المنسوب إليه.