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تسجيل حالة "مينانجيت" في مدينة سطات
استقبل قسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي بسطات، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، سيّدة مصابة بمرض التهاب السحايا (المينانجيت)، ما تزال تتلقى العلاجات الضرورية إلى حدود الآن.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن السيدة "ه. ش"، في عقدها الثالث، متزوجة وتقطن بمدينة المحمدية، كانت ليلة البارحة في زيارة لوالدها بحي سيدي عبد الكريم، المعروف بـ "دلاس"، شرق مدينة سطات، إلا أنها دخلت في غيبوبة مفاجئة وسط ذهول أفراد عائلتها.
وزادت المصادر ذاتها أن الثلاثينية جرى نقلها على وجه السرعة ليلا إلى قسم المستعجلات بسطات، وبعد المعاينة والتشخيص وإجراء بعض التحاليل التي أسفرت عن إصابة المعنية بالأمر بـ"المينانجيت" من النوع "البكتيري"، قرّر الطبيب المداوم إدخالها قسم العناية المركزة.
مصادر هسبريس أفادت بأن الطبيب الرئيس أخبر مدير المستشفى وتم ربط الاتصال بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسطات من أجل إيفاد لجنة مختصة من مصلحة الأوبئة إلى منزل عائلة المعنية بالأمر بـ"دلاس"، والتنسيق مع المصالح الطبية الإقليمية بالمحمدية التي وفدت منها الزائرة المصابة، للقيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية حسب الحالات.