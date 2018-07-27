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كُتّاب وآراء
قتيل وجريح في انقلاب سيارة ناحية اشتوكة
لقي شاب في الثلاثينات من العمر مصرعه اليوم الجمعة على إثر انقلاب سيارة خفيفة بالطريق الإقليمية رقم 1014، الرابطة بين مدينة بيوكرى وجماعة آيت اعميرة، على مستوى دوار "إغرايسن"، التابع إداريا للجماعة الترابية وادي الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، بسبب السرعة المفرطة والسياقة في حالة سُكر.
وخلّفت الحادثة، بالإضافة إلى مصرع سائق السيّارة، جرح مرافقه، الذي أُخضع للعلاجات الضرورية قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك بيوكرى، لوجوده في حالة سكر متقدم، وفقا لمصادر هسبريس.
وحضرت إلى مكان الحادثة مصالح الدرك الملكي لبيوكرى، وقامت بمعاينة آثار الحادثة، والإشراف على نقل المفارق للحياة إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق قضائي للكشف عن ظروف وملابسات انقلاب السيارة.