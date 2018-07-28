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كُتّاب وآراء
فتح بحث قضائي في وفاة امرأة بجماعة أيت فاسكا
فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة أيت فاسكا، في إقليم الحوز، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات وفاة امرأة بالشارع العام، بعد سقوطها من دراجة نارية كان يتولى سياقتها مرافقها.
وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو المركز القضائي للدرك إلى عين المكان للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.
وبحسب مصادر هسبريس فإن جثة الضحية تم نقلها، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي استمعت الى مرافق الهالكة لمعرفة ما إذا كانت الضحية تعاني قيد حياتها من مرض مزمن.