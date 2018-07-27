التزوير يقود شقيقين إلى السجن ضواحي مراكش

هسبريس من مراكش

أيدت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية القاضي بإيداع شقيقين "ح. ص" و"ز. ص" المركب السجني لوداية، على ذمة التحقيق جراء تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله.

وتم تحديد جلسة 13 شتنبر المقبل لمثول الشقيقين أمام أنظار قاضي التحقيق، للشروع في تحقيقاته التفصيلية في هذه القضية.

وكان قاضي التحقيق قرر تمتيع شقيقتيهما "ل" و"م" بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تم تحديدها في مبلغ 100 ألف درهم لكل واحدة منهما، ووضع والدتهم التي تخضع للعلاج بإحدى المصحات الخاصة تحت المراقبة الأمنية في انتظار تقديمها للاستماع إليها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن توقيف الشقيقين السالف ذكرهما جاء بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقهما جراء تورطهما في عملية تزوير استمرار عدلي واستعماله في قضية عقارية متنازع عليها يتابع فيها الأشقاء الأربعة ووالدتهم بالإضافة إلى صهرها "خ. ع"، معروضة على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف أدانت المتهمة الرئيسية السالف ذكرها بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في حين قضت بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.

ويتابع المتهمون الستة، اثنان منهم يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل ارتكابهم لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء بإقحام مساحة غير حقيقية لعقار موضوع النزاع يتواجد بمنطقة "كدية العبيد" بتراب الملحقة الإدارية الازدهار التابعة لمقاطعة جليز.