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الرئيسية | حوادث | التحريات تضبط مقترف حادث سير مميت في طنجة‎

التحريات تضبط مقترف حادث سير مميت في طنجة‎

التحريات تضبط مقترف حادث سير مميت في طنجة‎
هسبريس من طنجة
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 19:15

تمكنت مصلحة حوادث السير التابعة لولاية أمن طنجة، اليوم الجمعة، من توقيف مشتبه في تورطه في ارتكاب حادثة سير مميتة مع جنحة الفرار، كان ضحيتها فاعل جمعوي بمدينة طنجة.

مصالح الأمن بمدينة طنجة عاينت، قبل أسبوع، حادثة سير نتجت عن صدم الضحية من قبل سائق سيارة لاذ بالفرار، متسببا له في جروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث وافته المنية.

وقد مكنت التحريات والأبحاث الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه بارتكاب هذه الحادثة، قبل أن يتم توقيفه بمنزله اليوم الجمعة، فضلا عن حجز سيارته التي ما زالت تظهر عليها خسائر مادية نتيجة الاصطدام.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة؛ وضعت الشرطة القضائية المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية.

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