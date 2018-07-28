24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تسجيل حالة "مينانجيت" في مدينة سطات (5.00)

  2. مجموعة بريطانية تطلق حملة "شتنبر بلا تصفح" (5.00)

  3. التحريات تضبط مقترف حادث سير مميت في طنجة‎ (5.00)

  4. البرلمان المغربي يُحدث مركز دراسة الأثر المالي والاجتماعي للقوانين (5.00)

  5. المغرب يتبوأ الرتبة 87 عالميا في الخدمات اللوجستيكية للتجارة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف مروجين للحبوب المهلوسة في أكادير

الشرطة توقف مروجين للحبوب المهلوسة في أكادير

الشرطة توقف مروجين للحبوب المهلوسة في أكادير
هسبريس من أكادير
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:10

أفلحت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بولاية أمن أكادير، اليوم الجمعة، في توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و28 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة.

وقال مصدر أمني إنه جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما مروج والآخر مزوده، في عمليتين منفصلتين على مستوى حي السلام، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز 158 قرصا مهلوسا من نوعي "إكستازي" و"ريفوتريل"، ومبالغ مالية متحصلة من عملية الترويج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.