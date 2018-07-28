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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف مروجين للحبوب المهلوسة في أكادير
أفلحت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بولاية أمن أكادير، اليوم الجمعة، في توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و28 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة.
وقال مصدر أمني إنه جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما مروج والآخر مزوده، في عمليتين منفصلتين على مستوى حي السلام، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز 158 قرصا مهلوسا من نوعي "إكستازي" و"ريفوتريل"، ومبالغ مالية متحصلة من عملية الترويج.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.