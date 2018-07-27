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كُتّاب وآراء
طفل يفارق الحياة غرقا بـ"واد امكون" نواحي تنغير
انتشلت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الجمعة، جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعدما لقي مصرعه غرقا في وادي امكون، ضواحي مدينة قلعة مكونة بإقليم تنغير.
الطفل "م. ح" قصد وادي امكون رفقة بعض أصدقائه، وشرعوا في السباحة قبل ان يختفي وسط ذهول أصدقائه الذين أخبروا أسرته بالأمر.
وعلى إثر إخطارها بالحادث، حلت بالمكان مصالح السلطة المحلية والدرك الملكي، بالإضافة إلى عناصر الوقاية المدنية التي عملت على انتشال جثة الطفل ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى قلعة مكونة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات وظروف مصرع الضحية.
جدير بالذكر أن إقليم تنغير، وعلى غرار باقي أقاليم جهة درعة تافيلالت، يشهد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، مما جعل المواطنين يقصدون الوديان والبرك المائية والمسابح من أجل السباحة والاستجمام.