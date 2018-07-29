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الأمن يبحث في محاولة انتحار فتاة بجماعة زومي
الأحد 29 يوليوز 2018 - 07:15
فتحت عناصر الشرطة بـ"دار الضمانة" تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان، لمعرفة دوافع وملابسات إقدام فتاة عشرينية على محاولة انتحار بجماعة زومي.
وكانت الضحية، وفق ما أوردته مصادر هسبريس، قد ولجت المركز الاستشفائي الإقليمي وزان في وقت سابق وهي تعاني من مضاعفات جراء تناولها لمبيد القوارض لأسباب مازالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية الماسكة بأطراف القضية.
وقد جرى تمكين الفتاة من غسيل معدة وتقديم العلاجات الضرورية في مثل هذه الحالات، وما تزال تحت المراقبة الطبية بالمؤسسة الصحية المذكورة.