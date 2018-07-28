24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. ارتفاع ضحايا حرائق مدمرة باليونان إلى 86 قتيلا (5.00)

  2. مجموعة بريطانية تطلق حملة "شتنبر بلا تصفح" (5.00)

  3. شاب يحرق طليقته (5.00)

  4. التحريات تضبط مقترف حادث سير مميت في طنجة‎ (5.00)

  5. "شمس الحضارات" و"شمس الحكرة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | لسعة عقرب تقتل طفلة بالنقوب ضواحي زاكورة

لسعة عقرب تقتل طفلة بالنقوب ضواحي زاكورة

لسعة عقرب تقتل طفلة بالنقوب ضواحي زاكورة
هسبريس من زاكورة
السبت 28 يوليوز 2018 - 16:19

لفظت طفلة في الثامنة من عمرها أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم السبت بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورزازات، متأثرة بلسعة عقرب سامة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة "ح. ر"، المنحدرة من دوار سيت بجماعة النقوب بإقليم زاكورة، نقلت في حالة حرجة إلى المركز الاستشفائي المذكور، لإخضاعها للعلاجات الضرورية بعد تعرضها للسعة عقرب، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالسم القاتل.

وعاب سعيد شكيب، فاعل جمعوي بقيادة النقوب، غياب أمصال العقارب والأفاعي بالمستوصف الموجود بالمنطقة لإنقاذ أرواح المصابين أو التخفيف من آلامهم ومساعدتهم على وصول إلى المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، الذي يبعد بأزيد من 150 كيلومترا على النقوب، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تجاهلت مطالب الساكنة المتمثلة في توفير الأمصال بجميع المراكز الصحية.

ومع اشتداد الحرارة، تتكاثر العقارب السامة بشكل كبير في المناطق النائية حيث يكون المناخ ملائما لانتشارها، وغالبا ما تكون لسعاتها قاتلة بالنسبة للضحايا في المناطق البعيدة عن الخدمات الصحية.

وتعتبر منطقة النقوب بإقليم زاكورة من المناطق المشهورة بانتشار العقارب السامة؛ إذ تحتل المرتبة الأولى على مستوى الحوادث المرتبطة بالتسمم الناتج عن لسعات العقارب على الصعيد الإقليمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حسام السبت 28 يوليوز 2018 - 16:47
قد يتعرض بعض الناس الى لدغ العقارب أثناء تجوالهم في المنتجعان والغابات ، ويؤثر سم العقارب على الجهاز العصبي والدورة الدموية والقلب ، ويكون هذا التأثير حسب نوع السم وكميته وعمر المصاب وحالته الصحية ومكان اللدغة ، وقد يسبب السم شللاً في أعضاء الجسم وعضلات الجهاز التنفسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - jamil السبت 28 يوليوز 2018 - 16:52
من اجل التنوير الامصال غائبة عن جميع التراب المغربي ربما قد تكون مكلفة ؟؟؟ او كما يقولون لها مضاعفات او عديمة الفاعلية ....؟ المهم انه لاتوجد اصلا امصال في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.