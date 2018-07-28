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الرئيسية | حوادث | قتيل في انقلاب سيارة بين مراكش وورززات

قتيل في انقلاب سيارة بين مراكش وورززات

قتيل في انقلاب سيارة بين مراكش وورززات
هسبريس من مراكش
السبت 28 يوليوز 2018 - 20:15

لقيت امرأة، في بداية عقدها الثالث، مصرعها في حادثة سير خطيرة وقعت، صباح اليوم السبت، بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينة مراكش وورززات، حيث انقلبت السيارة التي كانت على متنها في منحدر جبلي بعلو 50 مترا، بالقرب من منطقة ثلاث نيعقوب التابعة لإقليم الحوز، بعد أن فقد زوجها التحكم في مقود السيارة.

وأحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات بحي باب دكالة بمراكش، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها إلى أقاربها.

وكانت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية قد انتقلت إلى مكان الحادثة إثر تلقيها خبر وقوع الحادث. وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادثة نجمت عن انقلاب سيارة خفيفة بمنعرجات الطريق المؤدية إلى ورزازات على مستوى إقليم الحوز، مما تسبب في مصرع الضحية، التي لفظت أنفاسها الأخيرة بموقع الحادثة، فيما أصيب زوجها بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ثلاث نيعقوب تحقيقا في الحادثة لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي كانت وراء وقوعها.

وتشير الإحصائيات المتوفرة لدى الجمعيات المدنية المهتمة إلى أن الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وورززات تخلف حوادث مأساوية أودت بحياة العديد من الضحايا، وتعتبر من النقط السوداء فيما يتعلق بحوادث السير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Yaws n' Ait Massoud Outmourt السبت 28 يوليوز 2018 - 21:01
إنا لله و إن إليه راجعون.. الأعمار يدي الله و لكن حتى الدولة لا تهتم و لا تكترث للمناطق النائية و الهامشية بالمملكة أخص بالذكر وارزازات زاكورة تتغير و كافة الجنوب الشرقي.. عيب و عار يكونوا عندنا الطرقات نقط سوداء تمشي فيها و تحس بالتهديد خاصة عند سوء الأحوال الجوية.. رآه عيب و عار الناس كتموت على بلادها و كتحبو في حين أصحاب الحال لا يهتمون للمواطنين و يهمشونهم... حسب يا الله و نعم الوكيل
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2 - hmou السبت 28 يوليوز 2018 - 21:15
الله أكبر انا لله وانا اليه راجعون تلك الطريق ليست بالسهلة رغم الاشغال الموجودة فيها حاليا إلا أنها تبقى خطيرة خطيرة الانتباه ثم الإنتباه اكتر ثم اكثر اللهم أكتب علينا الخير ونجينا من المصائب يا رب اللهم اهدي ابن ادم يارب امين
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