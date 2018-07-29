24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. جهة الدار البيضاء سطات تطلق أربع جوائز أدبية (5.00)

  2. التاريخ السياسي لمنطقة الريف (5.00)

  3. العماري يحضر لقاء فريق "العدالة والتنمية" بطنجة (5.00)

  4. محامون يحذرون من تأثير "أحكام الريف" على المكتسبات الحقوقية (5.00)

  5. محاولة سرقة مجوهرات وراء إطلاق النار بتكساس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | التحقيق في غرق شاب بسد للا تكركوست في الحوز

التحقيق في غرق شاب بسد للا تكركوست في الحوز

التحقيق في غرق شاب بسد للا تكركوست في الحوز
هسبريس من مراكش
الأحد 29 يوليوز 2018 - 08:51

باشرت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة للا تكركوست بإقليم الحوز، اليوم السبت، تحقيقاتها الأولية بخصوص وفاة شاب في بداية عقده الثاني غرقا ببحيرة السد التلي للا تكركوست، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الضحية.

وتواصل مصالح الدرك الملكي تحرياتها في الموضوع، من خلال جمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق. فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، من أجل تشريحها ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي ينحدر من إقليم تارودانت، قرر التوجه، صباح اليوم نفسه، إلى بحيرة السد التلي للا تكركوست، قبل أن يلقى مصرعه غرقا في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر نفسها أن أجواء من الحزن خيمت على أسرة الضحية. كما خلف نبأ وفاته صدمة قوية في أوساط أصدقائه، الذين لم يستسيغوا خبر رحيله بهذه الطريقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.