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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف مساعد تاجر مخدرات بمراكش

الشرطة توقف مساعد تاجر مخدرات بمراكش

الشرطة توقف مساعد تاجر مخدرات بمراكش
هسبريس من مراكش
الأحد 29 يوليوز 2018 - 14:45

تمكنت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، ليلة السبت، من توقيف مساعد تاجر مخدرات من ذوي السوابق القضائية وموضوع عدة مذكرات بحث وطنية في مجال تجارة المخدرات، واثنين من المستهلكين.

وقد جاءت عملية الإيقاف بعد مطاردة هوليودية لتاجر المخدرات انطلقت فصولها من سطح منزل يوجد بدرب الكوشة بحي سيدي يوسف بن علي لتمتد إلى أسطح المنازل المجاورة، قبل أن يتمكن من الفرار.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوفين اقتيدوا إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وجرى الاحتفاظ بهم رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم إلى العدالة.

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