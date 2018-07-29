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كُتّاب وآراء
مواطن يشتكي تقاعس الدرك في حماية المواطنين
اشتكى مواطن مغربي يدعى محمد مساط، يقطن بمدينة تمارة، من عدم تفاعل عناصر الدرك الملكي بشاطئ إمسوان نواحي أكادير معه لحظة استنجاده بهم بعد تعرضه لتهديد واعتداء لفظي من لدن شبان.
وأورد المشتكي، في رسالته التي توصلت بها هسبريس، أنه قصد شاطئ إمسوان رفقة زوجته وابنته، يوم 25 يوليوز، زوالا، للاستجمام، حيث تعرضت ابنته لضربة من كرة سددها أحد الشبان؛ وهو ما جعله ينتفض ضده ورفاقه، قبل أن يهددوه بأخذ ما بحوزته، ليقرر اللجوء إلى مقر الدرك الملكي طلبا للحماية.
وأضاف: "وجدت دركيا واحدا بعين المكان، وعندما حكيت له الواقعة طلب مني انتظار قدوم رئيسه، حيث انتظرته لساعة، قبل أن أقرر الانسحاب"، مشددا على أن الأمن ينعدم بشاطئ إمسوان، موردا أن عناصر الدرك الملكي لا تقوم بأي دور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
ظهر عليه أنه متعصب فتارتا يقول أصيبت آبنته بالكرة وتار عليهم وثارتا يقوق هددوني فما أكثر الرجال لا يعرفون التعامل مع شباب طائش برزانة فمهما يكن فهم أبنائنا فلا أظن أنه لو آستعمل الحكمة سيجب الإجحاف وهو كان يريد إيقاع هؤلاء الشباب مع الدرك وأنا أقول من حقه ولكن الحكمة أوصل طريق لحل المشكلة