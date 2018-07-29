24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. العماري يحضر لقاء فريق "العدالة والتنمية" بطنجة (5.00)

  2. محامون يحذرون من تأثير "أحكام الريف" على المكتسبات الحقوقية (5.00)

  3. محاولة سرقة مجوهرات وراء إطلاق النار بتكساس (5.00)

  4. مهرجان شفشاون للشطرنج يستقطب 15 دولة (5.00)

  5. صندوق أمريكي يعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في رياح الداخلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مواطن يشتكي تقاعس الدرك في حماية المواطنين

مواطن يشتكي تقاعس الدرك في حماية المواطنين

مواطن يشتكي تقاعس الدرك في حماية المواطنين
هسبريس من الرباط
الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:15

اشتكى مواطن مغربي يدعى محمد مساط، يقطن بمدينة تمارة، من عدم تفاعل عناصر الدرك الملكي بشاطئ إمسوان نواحي أكادير معه لحظة استنجاده بهم بعد تعرضه لتهديد واعتداء لفظي من لدن شبان.

وأورد المشتكي، في رسالته التي توصلت بها هسبريس، أنه قصد شاطئ إمسوان رفقة زوجته وابنته، يوم 25 يوليوز، زوالا، للاستجمام، حيث تعرضت ابنته لضربة من كرة سددها أحد الشبان؛ وهو ما جعله ينتفض ضده ورفاقه، قبل أن يهددوه بأخذ ما بحوزته، ليقرر اللجوء إلى مقر الدرك الملكي طلبا للحماية.

وأضاف: "وجدت دركيا واحدا بعين المكان، وعندما حكيت له الواقعة طلب مني انتظار قدوم رئيسه، حيث انتظرته لساعة، قبل أن أقرر الانسحاب"، مشددا على أن الأمن ينعدم بشاطئ إمسوان، موردا أن عناصر الدرك الملكي لا تقوم بأي دور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - متتبع عن قرب الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:50
انت و زوجتك ماذا تفعلان في مكان اختلط فيه الهرج و المرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
2 - سوسي الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:57
هكدا هددوه على الشاطيء وامام العشرات من المصطافين !!!!! ولنفترض ان مايقوله حقيقة هل سياتي معه الدركي ليبحث عن شخص لا يعرفه حتى المشتكي بين المات من الاشخاص وعلى الشاطيء وسيترك مكانه وكل المكالمات التي يمكن ان ترد اتناء غيابه ؟ وهل يظن ان هؤلاء الدين هددوه ان كانوا هددوه فعلا لان لا يعقل ان يهددوه بالاستيلاء على ما يملك يمكن ان يهددوه بضربه مثلا ولكن لا بسرقته امام الملا هل يظن انهم سينتظرون في عين المكان ؟ الخبث المغربي في اوج امثلته .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
3 - wood الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:58
الأمن و الدرك يخدم مصالحه و مصالح المخزن أما أمن المواطن فهي أخر ٱهتماماته اللهم إن تسرب فيديو إلى الانترنيت يبين غياب الأمن و انتشار التسيب و الإجرام فان المخزن يكتفي ببيان و ينتظرون متى يقتل أحدهم أخر ليتدخلوا. فالأمن و الدرك همه الاول التخفي في الأماكن الغير المعروفة لاصطياد المخالفات الطرقية ، فحتى تنظيم السير و الجولان اصبح رجال الأمن يتفادوه و يكتفون بالإختباء وراء شجرة أو لافته علهم يحظون بمخالفة طرقية !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - عبدربه الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:59
بالمغرب كله وليك يا قليل الركبة اي اما ان تتشاجر أو تقوم بكارة وإما أن تسلم في حقك أما أن تدهب أو تهاتف دون أن تؤدي نقود فلا أحد يسمعك لأن تفكيره لا يقول بأن دلك الشخص تعب سنة من العمل والأنهو في عطلة يجب أن أوفر له بل يقول علاش جاي تصدعني فقط'' قود " علي اعتد على دلك اللفض اي لا زلنا في القرون الوسطى بكل تصرفاتنا والله يفعل بنا خير والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - عادل الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:59
وأين المشكل هنا. ....ضربة كرة وأنت رفضت طلبهم بالمسامحة. ..وماذا تريد بعد ...تم تقول رجال الدرك احسب كم عدد الدركيين في المركز هل يعالجون المشاكل الكبيرة أم تفاهاتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
6 - الهاشمي الأحد 29 يوليوز 2018 - 16:08
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا هو حال الأمن المغربي بشتى مكوناته حتى تقع المصيبة عاد يتحرك، في أمريكا بمجرد الإتصال ب 911 في أقل من نصف ساعة تجد دورية للشرطة أمام منزلك تتكلم معك بكل لباقة وإحترام وتتحرك لإنصافك في الحين دون تردد، أما ما تربى عليه بعض المحسوبين على الأجهزة الأمنية واش كاينة الكميلة أو عمر عاد ينوض يدير خدمتوا التي التي يأخذ عليها آجر من الشعب، وجب وضع بيداغوجية جديدة خلال فترة تكوين قوات الأمن الجدد بشتى المسالك على إحترام المواطن أثناء طلب المساعة والتفاعل بجدية وحزم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - سعيد الأحد 29 يوليوز 2018 - 16:12
في الحقيقة وجب تأمين جميع المواطنين في سلامتهم ووجب التحرك فور الإبلاغ وبالرغم من هذا فهذا الرجل يض
ظهر عليه أنه متعصب فتارتا يقول أصيبت آبنته بالكرة وتار عليهم وثارتا يقوق هددوني فما أكثر الرجال لا يعرفون التعامل مع شباب طائش برزانة فمهما يكن فهم أبنائنا فلا أظن أنه لو آستعمل الحكمة سيجب الإجحاف وهو كان يريد إيقاع هؤلاء الشباب مع الدرك وأنا أقول من حقه ولكن الحكمة أوصل طريق لحل المشكلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.