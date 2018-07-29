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الرئيسية | حوادث | إهانة شرطي تجرّ امرأة إلى التحقيق بالبيضاء

إهانة شرطي تجرّ امرأة إلى التحقيق بالبيضاء

إهانة شرطي تجرّ امرأة إلى التحقيق بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 29 يوليوز 2018 - 18:18

تداول عدد من مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقطع فيديو تظهر فيه سيدة وهي تعمل على توجيه التهديدات والاتهامات إلى أحد رجال الأمن الوطني بالشارع العام، بسبب رفضها لقيامه بمراقبة وثائق السيارة التي كانت تتولى قيادتها.

وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء فتحت بحثا في الموضوع، وتبين أن النازلة تعود إلى يوم 21 يوليوز الجاري، على مستوى السد الإداري المنصب بطريق أزمور بالنفوذ الترابي لمنطقة أمن البيضاء أنفا، وأن السائقة المعنية تبلغ من العمر 29 سنة وقد جرى إيقاف المركبة التي كانت تتولى قيادتها من أجل مراقبة وثائقها من قبل عناصر الأمن الوطني على مستوى السد المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن السائقة المعنية لم تتقبل الإجراء المذكور، وعملت على توجيه الاتهامات وعبارات السب والشتم والتهديد إلى العناصر الأمنية العاملة بعين المكان بحضور شهود عيان؛ وهو ما دفع أحد العناصر الأمنية التي تعرضت للإهانة أثناء وبسبب تأدية المهام الموكلة له إلى توثيق وتسجيل الوقائع الكاملة للنازلة منذ بدايتها بواسطة الكاميرا المثبتة على زيه الرسمي، والتي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، وجرى تسليمها إلى المصلحة التي أشرفت على البحث في موضوع هذه القضية.

وأفادت مصادر الجريدة بأن الشريط المنشور كان قد سجله أحد مستعملي الطريق، في حين أن الشريط الذي وثقه موظف الأمن أحيل على النيابة العامة المختصة لضرورة البحث القضائي، في الوقت الذي وُضعت فيه السائقة المعنية تحت تدبير الحراسة النظرية، على أساس تقديمها أمام النيابة العامة المختصة التي كانت تشرف على البحث منذ بدايته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المتتبع الأحد 29 يوليوز 2018 - 18:47
لا زالت هناك عقلية اكل عليها الدهر وشرب والزمن الفايت مضى لنا اليوم مدير عام لادارة الامن الوطني الخارج يثني على شخصيته ومنذ تولى هذه المسؤولية ابان عن خدمة الصالح العام فكما هو مسؤول ان يعامل موظفيه المواطنين بكل احترام لا يمكنه ان يسمح باهانة اي من موظفيه
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32
2 - amahrouch الأحد 29 يوليوز 2018 - 18:49
les policiers sont nos frères,le respect mutuel s impose.Il faudra bannir cette culture qui fait du policier un ennemi potentiel!Adieu le temps de Basri,bonjour la cordialité entre frères
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18
3 - channa الأحد 29 يوليوز 2018 - 18:49
دابا احنا خاصنا نصورو حتى حنا حيت بعض الخطرات كتلقى البوليسي كيعاير المواطن ولمن تشكي قضية مول التربورتور آش وقع فيها القانون خاصو يكون على كلشي خاصنا نصورو حتى حنا
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-17
4 - abouama الأحد 29 يوليوز 2018 - 18:51
يجب على الجميع احترام رجال الامن في تادية مهامهم حتى نتجنب الفوضى والمشاكل التي ينجب عنها. كما يجب على السائقين الالتزام بالقوانين المعمول بها في بلدنا حتى لايظلم احد وشكراً.
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26
5 - الشرطي الغيور الأحد 29 يوليوز 2018 - 18:51
تحية خاصة لهذا الشرطي و نتمنى من المديرية العامة للامن الوطني ان تضرب بيد من حديد كل من حاول التطاول على رجل الامن اثناء اداء مهامه على غرار ما تقوم به ازاء المواطن لكي لا يشعر الشرطي بانحياز إدارته الى المواطن و بأنه الحلقة الاضعف.يجب إرجاع الهبة لموظفي الشرطة.
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20
6 - فيصل من أكادير الأحد 29 يوليوز 2018 - 18:53
كل التضامن مع الشرطي والخزي والعار للسيدة المتعجرفة .. لقد سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن قالت بأنها لن تتساهل ولن تتسامح مع من يعرقل ويعيق عمل موظفيها بالشارع العام وستضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التطاول فوق القانون .. وبالمقابل أكد السيد الحموشي أنه لن يتساهل مع موظفيه الذين يستعملون الشطط في السلطة أو إهانة المواطنين ( ولنا عبرة في الشرطي الذي أهان صاحب التريبورطور وأنصفه الحموشي ) .. ولكل هذا يجب على القضاء إنزال العقوبة المستحقة على هذه المواطنة التي أهانت رجال الأمن وهم يزاولون عملهم .
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7 - تازي حر الأحد 29 يوليوز 2018 - 18:53
والله ما حز في قلبي هو تهديدها له بانه تحرش بها هاته هي نتيجة الحقوق التي تعطا لمن ليس اهلا لها
شكرا للشرطي الدي اعطانا مثالا لبرودة الدم
انتظروا احكاما مخففة لي -بنت اخت وكيل الملك-
راه في الحقيقة هدا هو المغرب بدون ماكياج
لي عندو نفود يزطم على اي شخص ضعيف حتى و لو كان ينتمي الى رجال الحموشي
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