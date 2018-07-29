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كُتّاب وآراء
إهانة شرطي تجرّ امرأة إلى التحقيق بالبيضاء
تداول عدد من مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقطع فيديو تظهر فيه سيدة وهي تعمل على توجيه التهديدات والاتهامات إلى أحد رجال الأمن الوطني بالشارع العام، بسبب رفضها لقيامه بمراقبة وثائق السيارة التي كانت تتولى قيادتها.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء فتحت بحثا في الموضوع، وتبين أن النازلة تعود إلى يوم 21 يوليوز الجاري، على مستوى السد الإداري المنصب بطريق أزمور بالنفوذ الترابي لمنطقة أمن البيضاء أنفا، وأن السائقة المعنية تبلغ من العمر 29 سنة وقد جرى إيقاف المركبة التي كانت تتولى قيادتها من أجل مراقبة وثائقها من قبل عناصر الأمن الوطني على مستوى السد المذكور.
وأضافت المصادر ذاتها أن السائقة المعنية لم تتقبل الإجراء المذكور، وعملت على توجيه الاتهامات وعبارات السب والشتم والتهديد إلى العناصر الأمنية العاملة بعين المكان بحضور شهود عيان؛ وهو ما دفع أحد العناصر الأمنية التي تعرضت للإهانة أثناء وبسبب تأدية المهام الموكلة له إلى توثيق وتسجيل الوقائع الكاملة للنازلة منذ بدايتها بواسطة الكاميرا المثبتة على زيه الرسمي، والتي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، وجرى تسليمها إلى المصلحة التي أشرفت على البحث في موضوع هذه القضية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الشريط المنشور كان قد سجله أحد مستعملي الطريق، في حين أن الشريط الذي وثقه موظف الأمن أحيل على النيابة العامة المختصة لضرورة البحث القضائي، في الوقت الذي وُضعت فيه السائقة المعنية تحت تدبير الحراسة النظرية، على أساس تقديمها أمام النيابة العامة المختصة التي كانت تشرف على البحث منذ بدايته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
شكرا للشرطي الدي اعطانا مثالا لبرودة الدم
انتظروا احكاما مخففة لي -بنت اخت وكيل الملك-
راه في الحقيقة هدا هو المغرب بدون ماكياج
لي عندو نفود يزطم على اي شخص ضعيف حتى و لو كان ينتمي الى رجال الحموشي