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الرئيسية | حوادث | اغتصاب قاصر يجر مغاربة إلى المحاكمة بإسبانيا

اغتصاب قاصر يجر مغاربة إلى المحاكمة بإسبانيا

اغتصاب قاصر يجر مغاربة إلى المحاكمة بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 10:45

ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ثلاثة شبان مغاربة، في وقت مبكر من صباح أمس، يشتبه بتورطهم في ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر داخل حانة ليلية ببلدية توديلا، التابعة لمدينة نابارا شمال البلاد.

وقام صاحب الحانة بإخطار عناصر الأمن بعدما رصد المشتبه فيهم وهم يحيطون بالقاصر ويقومون بلمس مناطق حساسة من جسدها، وهو ما تسنى لأفراد الشرطة التأكد منه بفضل تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في مختلف زوايا المحل.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية، في تصريحات لقناة "TVE" الإسبانية، أنه تم إيقاف المعتدين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، بشارع "مورو" المحاذي لمكان الواقعة، مشيرة إلى أنه تم اقتيادهم إلى أقرب مركز للشرطة قصد تعميق البحث معهم.

وأضافت المصادر ذاتها أنها اتصلت بعائلة القاصر، التي أقدمت على رفع دعوى قضائية ضد المشتبه فيهم، الذين يوجدون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، بأمر من قاضي محكمة بلدية توديلا، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات، التي تباشرها عناصر الشرطة الإسبانية.

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