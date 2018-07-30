24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:54
|06:34
|13:39
|17:18
|20:34
|22:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البقالي يقُود ألعابَ القوى المغرِبية في بطولة إفريقيا
- بلهندة يَرفض عرضا إنجليزيا بستة ملايين يورو
- لاورا ريستريبو .. روائية كولومبية تحاكي شهرزاد
- والي بنك المغرب أمام الملك بالحسيمة: البلاد بحاجة إلى إقلاع حقيقي
- البابا فرنسيس يهنئ الملك والمغاربة بعيد العرش
تقرير مجلس الحسابات يقرّ بمحدودية أثر تمويلات الدولة على التنمية (5.00)
حقوق الإنسان في عهد الملك محمد السادس.. مكاسبُ أم تراجعات؟ (5.00)
صندوق أمريكي يعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في رياح الداخلة (5.00)
- الملك: الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن - (105)
- جماعة الكارة في قلب الشاوية .. من قلعة للمقاومة إلى وجهة للدعارة - (74)
- والي بنك المغرب أمام الملك بالحسيمة: البلاد بحاجة إلى إقلاع حقيقي - (56)
- محمد السادس: شيء ما ينقصُنا.. والنقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية - (44)
- صندوق أمريكي يعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في رياح الداخلة - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اغتصاب قاصر يجر مغاربة إلى المحاكمة بإسبانيا
ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ثلاثة شبان مغاربة، في وقت مبكر من صباح أمس، يشتبه بتورطهم في ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر داخل حانة ليلية ببلدية توديلا، التابعة لمدينة نابارا شمال البلاد.
وقام صاحب الحانة بإخطار عناصر الأمن بعدما رصد المشتبه فيهم وهم يحيطون بالقاصر ويقومون بلمس مناطق حساسة من جسدها، وهو ما تسنى لأفراد الشرطة التأكد منه بفضل تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في مختلف زوايا المحل.
وأفادت مصادر أمنية إسبانية، في تصريحات لقناة "TVE" الإسبانية، أنه تم إيقاف المعتدين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، بشارع "مورو" المحاذي لمكان الواقعة، مشيرة إلى أنه تم اقتيادهم إلى أقرب مركز للشرطة قصد تعميق البحث معهم.
وأضافت المصادر ذاتها أنها اتصلت بعائلة القاصر، التي أقدمت على رفع دعوى قضائية ضد المشتبه فيهم، الذين يوجدون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، بأمر من قاضي محكمة بلدية توديلا، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات، التي تباشرها عناصر الشرطة الإسبانية.