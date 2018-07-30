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كُتّاب وآراء
قتيل في انقلاب "تريبورتور" بضواحي زاكورة
لقي شاب في عقده الثالث، مساء الأحد، مصرعه في حادثة انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات "تريبورتور" بمدخل دوار آيت عثمان بضواحي مركز جماعة آيت بوداود بإقليم زاكورة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح خفيفة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية كان عائدا من العمل رفقة زملائه، على متن "تريبورتور"، قبل أن يفقد السائق السيطرة وتنقلب الدراجة النارية، مما أدى إلى وفاة الضحية على الفور، وإصابة شخصين آخرين، تم نقلهما إلى المركز الصحي الجماعي بتزارين.
وفتحت مصالح الدرك الملكي بتزارين تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، فيما تم نقل جثة الضحية إلى قسم الأموات، في انتظار تعليمات النيابة العامة بإخضاع الجثة للتشريح أو الترخيص لعائلة الضحية بدفنه.