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كُتّاب وآراء
هواتف تسقط "الخنّاق" في قبضة أمن القصر الكبير
تمكنت عناصر مفوضية الشرطة بمدينة القصرالكبير من توقيف "ف.ج"، من مواليد 1991 ويلقب بـ"الخناق"، من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح ومبحوث عنه بموجب عدة مذكرات ضبط
مصدر أمني أفاد بأن الموقوف، وهو حديث الخروج من السجن، يعتبر المشتبه فيه الرئيس بخصوص مجموعة من الشكايات كانت قد تقدمت بها فتيات حول تعرضهن للسرقة بالعنف، حيث يقدم المعني بالامر على خنقهن من الخلف قبل سلبهن ما بحوزتهن.
وقد استغل الأمنيون التقنيات المتعلقة بالهواتف الخلوية لجمع الأدلة الجنائية الخاصة بهذه القضية، ما مكن من تحديد هوية الضنين، ليتم نصب كمين له بمدخل القصر الكبير وإيقافه على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة العرائش.
وقال المصدر الأمني إن المعني بالأمر وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل البحث معه قبل تقديمه إلى العدالة.