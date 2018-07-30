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الرئيسية | حوادث | حافلة للنقل الحضري تدهس طفلا وسط مدينة مراكش

حافلة للنقل الحضري تدهس طفلا وسط مدينة مراكش

حافلة للنقل الحضري تدهس طفلا وسط مدينة مراكش
هسبريس من مراكش
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 16:15

لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه في حادث سير، اليوم الاثنين، على مستوى "شارع كماسة" المؤدي إلى "منطقة المحاميد" بتراب "مقاطعة المنارة" في مدينة مراكش.

الحادث نجم عن سقوط الضحية، الذي كان على متن دراجة نارية وسط والديه، لتدهسه حافلة للنقل الحضري؛ ما تسبب في مصرعه على الفور.

والد الضحية، الذي كان يتولى سياقة الدراجة النارية، تفادى حواجز التشوير الطرقي التي تفصل الطريق المخصصة للدراجات؛ وهو ما أدى إلى سقوط الطفل أرضا.

أحد المارة أصيب بحالة إغماء نتيجة عدم تحمله مشاهدة الحادث المروعة، بينما فتحت عناصر الشرطة تحقيقا في النازلة، وأحالت جثمان إلى مستودع الأموات بـ"باب دكالة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - intidam الاثنين 30 يوليوز 2018 - 16:29
والله ديما تانشوف أربعة على موطور الاب والام وطفلين والمشكل الاكبر لا يحترمون قانون السير . المهم الله يرحمه ويجعل قبره روض الجنة انه بيريئ
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7
2 - كسيدة خايبة الله يحفظ الاثنين 30 يوليوز 2018 - 16:46
هاد الكسبدة شفتها فالدخلة تالمحاميد الراجل كان تيخيط بين الطوموبيلات الولد فلت بينو وببن مو وطاح . ماشي غير الطوبيس لي داز عليه دازت عليه طوموبيلا هي الاولى .
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4
3 - لطيفة الاثنين 30 يوليوز 2018 - 16:53
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
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