حافلة للنقل الحضري تدهس طفلا وسط مدينة مراكش

هسبريس من مراكش

لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه في حادث سير، اليوم الاثنين، على مستوى "شارع كماسة" المؤدي إلى "منطقة المحاميد" بتراب "مقاطعة المنارة" في مدينة مراكش.

الحادث نجم عن سقوط الضحية، الذي كان على متن دراجة نارية وسط والديه، لتدهسه حافلة للنقل الحضري؛ ما تسبب في مصرعه على الفور.

والد الضحية، الذي كان يتولى سياقة الدراجة النارية، تفادى حواجز التشوير الطرقي التي تفصل الطريق المخصصة للدراجات؛ وهو ما أدى إلى سقوط الطفل أرضا.

أحد المارة أصيب بحالة إغماء نتيجة عدم تحمله مشاهدة الحادث المروعة، بينما فتحت عناصر الشرطة تحقيقا في النازلة، وأحالت جثمان إلى مستودع الأموات بـ"باب دكالة".