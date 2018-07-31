الشرطة تحقق في سقوط شخص من مبنى بمراكش

هسبريس من مراكش

فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات حادث انتحار حلاق، في بداية عقده السادس، برمي نفسه من الطابق الثالث لمنزله الموجود بدرب الطويل بحي إزيكي بتراب مقاطعة المنارة.

وكانت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية انتقلت إلى مكان الحادث، بمجرد إخبارها بالموضوع، قبل أن تشرع في مباشرة تحرياتها الأولية لجمع المعطيات والأدلة والقرائن لتحديد ظروف وملابسات الانتحار.

مصادر هسبريس أفادت بأن الهالك، المسمى قيد حياته عبد الرحمان والمولود سنة 1956، أصيب بكسور ورضوض متفاوتة الخطورة، ونقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل؛ غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه الى المستشفى، لتجري إحالة جثته على مستودع الأموات، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، قبل تسليمها إلى أقاربه.