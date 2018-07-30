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كُتّاب وآراء
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ممرض يوارى الثرى بعد غرقه في شاطئ المضيق
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:05
جرى تشييع جثمان شاب كان قد لقي مصرعه غرقا بشاطئ المضيق ضواحي مدينة تطوان، بعدما فارق الحياة وهو في طريقه إلى المستشفى.
وكان المفارق للحياة "ج.ب" قد قصد شاطئ المضيق قادما من مدينة تزنيت، حيث يشتغل ممرضا بالمستشفى الإقليمي، قبل أن يفارق الحياة مخلفا صدمة وسط محيطه الأسري ومعارفه.
وكان الشاب جمال قد وضع تدوينة على فيسبوك، رقنها يوم 27 يوليوز الجاري، جاء فيها: "صدقوني الإنسان الرائع لا يعيش كثيرا .. ملي سمعتها وأنا حاط يدي على قلبي"، وكانت التدوينة مرفوقة بـ "هاشتاغ" # خايف نموت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ابو اسحاق الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:24
قدر الله ما شاء .إن شاء الله خيرا. كتب الله له الشهادة، و إن أحب البقاء في الحياة.
إلا أن الله أحبه وأحبّ له الجنة يرزق فيها حيا إلى يوم الدين .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إلا أن الله أحبه وأحبّ له الجنة يرزق فيها حيا إلى يوم الدين .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
2 - tanger الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:29
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحمه و تجاوز عنه عظم الله اجركم
3 - مسامح الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:30
تعددت الأسباب والموت واحدة لقد مات هذا الممرض شهيدا إنشاء الله ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغريق يعتبر شهيدا وليسأل كل واحد منا نفسه ماذا أعددت لهذه الموت التي هي ليست نهاية الإنسان كما يعتقد الملاحدة بل هي إنتقال إلى عالم آخر ليحاسب عن أعماله صغيرها وكبيرها فلنتب إلى الله قبل فواة الأوان.
اللهم ارحم ميتنا وابعثه مع الصديقين والشهداء والصالحين بفضلك وجودك ورحمتك آمين.
اللهم ارحم ميتنا وابعثه مع الصديقين والشهداء والصالحين بفضلك وجودك ورحمتك آمين.
4 - محمد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:31
اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين أمين
5 - amestrdam الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:33
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون
6 - streap tease الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:33
خبر محزن .. الاعمار بيد الله اللهم ارحمه واغفرله وانا لله وانا اليه راجعون .
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