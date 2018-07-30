ممرض يوارى الثرى بعد غرقه في شاطئ المضيق

أيوب صدور

جرى تشييع جثمان شاب كان قد لقي مصرعه غرقا بشاطئ المضيق ضواحي مدينة تطوان، بعدما فارق الحياة وهو في طريقه إلى المستشفى.

وكان المفارق للحياة "ج.ب" قد قصد شاطئ المضيق قادما من مدينة تزنيت، حيث يشتغل ممرضا بالمستشفى الإقليمي، قبل أن يفارق الحياة مخلفا صدمة وسط محيطه الأسري ومعارفه.

وكان الشاب جمال قد وضع تدوينة على فيسبوك، رقنها يوم 27 يوليوز الجاري، جاء فيها: "صدقوني الإنسان الرائع لا يعيش كثيرا .. ملي سمعتها وأنا حاط يدي على قلبي"، وكانت التدوينة مرفوقة بـ "هاشتاغ" # خايف نموت.