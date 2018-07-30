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الرئيسية | حوادث | جوازات سفر مزورة تورّط عائلة تركية في الناظور

جوازات سفر مزورة تورّط عائلة تركية في الناظور

جوازات سفر مزورة تورّط عائلة تركية في الناظور
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 19:05

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمركز بني أنصار الحدودي، في إقليم الناظور، من ضبط ستة مواطنين أتراك من عائلة واحدة، تتألف من زوجين وأربعة أطفال قاصرين، اليوم الاثنين، عثرت بحوزتهم على 6 جوازات سفر مزورة.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن "المشتبه فيهم كانوا قد ولجوا المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء باستعمال جوازات سفرهم الحقيقية، وأثناء محاولتهم مغادرة أرض الوطن عبر مركز بني أنصار تم العثور بحوزتهم على ستة جوازات سفر سورية مزورة".

وأضاف البلاغ أن بحثا قضائيا فُتح مع أفراد العائلة التركية الموقوفين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية والكشف عن خلفية حيازة جوازات السفر المحجوزة المزورة.

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