مريض نفسيا يقود جرّارا ويلحق أضرارا بسيارات

إبراهيم الحافظون من سطات

وجّهت عناصر الدرك الملكي بمدينة البروج، اليوم الاثنين، بتنسيق مع ممثل السلطات المحلية، أحد المرضى النفسيين إلى مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد لتلقي العلاجات الضرورية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بسطات، بعدما ألحق أضرارا جسيمة بسيارات الغير بالبروج حين كان يقود جرارا بطريقة عشوائية.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن أحد الأشخاص في عقده الخامس، ويعاني اضطرابات نفسية، تمكّن من تشغيل جرار كان مركونا وسط مدينة البروج، وانطلق به على غير هدى، فصدم 6 سيارات ودراجة نارية، وألحق بها أضرارا مادية جسيمة، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

الحادث أدى إلى حضور عناصر الدرك الملكي بمركز البروج، وممثل عن السلطات المحلية، حيث تم إيقاف المعني بالأمر، واقتياده نحو مركز الدرك، قبل أن تبين أنه يعاني اضطرابات نفسية، ويتناول الأدوية وفق وصفة طبية خاصّة.

وبعد إشعار النيابة العامّة المختصة بالحادث، أعطت تعليماتها بالاستماع إلى مالكي العربات المتضررة المطالبين بالحق المدني في محاضر رسمية، وإحالة الخمسيني على مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد من أجل تلقي العلاج.